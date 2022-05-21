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ΚΛΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΣ: “Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ COVID-19 TOY 2020 | THE COVID-19 GENOCIDE OF 2020”
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6 views • May 21, 2022
Σε αυτό το βίντεο διάρκειας 21 λεπτών, η πρώην υπάλληλος του ΟΗΕ Κλερ Έντουαρντς διαβάζει το πόνημα με τίτλο "Η γενοκτονία COVID-19 του 2020".
Αυτό το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους να το πιστέψουν, επειδή η αλήθεια αποσιωπάται, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτό το βίντεο και πολλά άλλα παρόμοια δεν επιτρέπονται στο YouTube ή σε άλλους μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ τα γεγονότα αποσιωπούνται, το κοινό διαπαιδαγωγείται με ψέματα από τα συστημικά ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης σε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία εξαπάτησής μας.
Όποιος αναζητά την αλήθεια θα πρέπει να εξετάσει τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ: https://bit.ly/38652Z3
Αυτό το περιεχόμενο του μηνύματος μπορεί να είναι δύσκολο για κάποιους να το πιστέψουν, επειδή η αλήθεια αποσιωπάται, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτό το βίντεο και πολλά άλλα παρόμοια δεν επιτρέπονται στο YouTube ή σε άλλους μεγάλους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
Ενώ τα γεγονότα αποσιωπούνται, το κοινό διαπαιδαγωγείται με ψέματα από τα συστημικά ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης σε μια ενορχηστρωμένη εκστρατεία εξαπάτησής μας.
Όποιος αναζητά την αλήθεια θα πρέπει να εξετάσει τα γεγονότα που παρουσιάζονται σε αυτό το βίντεο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΛΙΚ ΕΔΩ: https://bit.ly/38652Z3
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