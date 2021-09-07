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Chaos Navigator aka ildspor: 'Skyggesiden' Part 1+2 [05.09.2021]
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1 view • September 07, 2021
'Kontrataktik mod infiltration af sande Frihedskæmpere'
Hvis du kender fjenden og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag.
Hvis du kender dig selv, men ikke fjenden, vil du lide ét nederlag for hver sejr.
Hvis du hverken kender dig selv eller fjenden, vil du tabe alle dine slag.
– Sun Tzu, Art of War
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
https://ildspor.wordpress.com/
https://ildspor.wordpress.com/about/
--
Chaos Navigator Del 1 Skyggeside & Esoteriske Betragtninger [05.09.2021]
23 views Sep 5, 2021
Chaos Navigator
643 subscribers
https://youtu.be/4QC23NbldUQ
Uploaded Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader on
https://vimeo.com/user52860649
Kopi af video publiceret på Vimeo https://vimeo.com/411749564
- fra dagbog i Sverige, marts 2020 (supplerende esoteriske betragtninger til Jedi Mind kursus i Valby & MCT kursus/ Metakognitiv Terapi i Waterfront, Hellerup).
--
Chaos Navigator Del 2 Skyggeside & De Konspirituelle & Tidsånden
14 views Sep 5, 2021
Uploaded
Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader
https://youtu.be/X_HwXcnhBHA
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA
Kopi af video publiceret på Vimeo https://vimeo.com/411751367 - fra dagbog i Sverige, marts 2020 (supplerende esoteriske betragtninger til Jedi Mind kursus i Valby & MCT kursus/ Metakognitiv Terapi i Waterfront, Hellerup).
Uploaded Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader
https://vimeo.com/user52860649
Hvis du kender fjenden og dig selv, skal du ikke frygte hundrede slag.
Hvis du kender dig selv, men ikke fjenden, vil du lide ét nederlag for hver sejr.
Hvis du hverken kender dig selv eller fjenden, vil du tabe alle dine slag.
– Sun Tzu, Art of War
https://ildspor.wordpress.com/2020/11/19/kontrataktik-mod-infiltration-af-demonstrationer/
https://ildspor.wordpress.com/
https://ildspor.wordpress.com/about/
--
Chaos Navigator Del 1 Skyggeside & Esoteriske Betragtninger [05.09.2021]
23 views Sep 5, 2021
Chaos Navigator
643 subscribers
https://youtu.be/4QC23NbldUQ
Uploaded Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader on
https://vimeo.com/user52860649
Kopi af video publiceret på Vimeo https://vimeo.com/411749564
- fra dagbog i Sverige, marts 2020 (supplerende esoteriske betragtninger til Jedi Mind kursus i Valby & MCT kursus/ Metakognitiv Terapi i Waterfront, Hellerup).
--
Chaos Navigator Del 2 Skyggeside & De Konspirituelle & Tidsånden
14 views Sep 5, 2021
Uploaded
Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader
https://youtu.be/X_HwXcnhBHA
https://www.youtube.com/channel/UCyJ6ZwizAs1lNGth8BjC5lA
Kopi af video publiceret på Vimeo https://vimeo.com/411751367 - fra dagbog i Sverige, marts 2020 (supplerende esoteriske betragtninger til Jedi Mind kursus i Valby & MCT kursus/ Metakognitiv Terapi i Waterfront, Hellerup).
Uploaded Saturday, April 25, 2020 at 10:11 AM EST via Parallel Uploader
https://vimeo.com/user52860649
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