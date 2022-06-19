[VO] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 23 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter

Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.

Partie 23 : « Covid-19 : Partie 6 de plusieurs épisodes sur la plus grande arnaque médicale de tous les temps. Un travailleur de la santé dénonce l'argent et le meurtre dans les hôpitaux. »





Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal ; Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :



https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1

Source vidéo :

https://www.bitchute.com/video/wKBBGATV3jyg/

Site vidéos originales de la série

https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/

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