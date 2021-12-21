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Opruier Mad Max valt Hugo de Jonge lastig in zijn woning!
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879 views • December 21, 2021
Opruier Max vd Berg is heel de dag al onderweg van de ene kansloze demonstratie naar de andere. Wappie Max had het in Vlaardingen er al over dat er nog meer zou komen en dat klopt, want wappie Max is op zijn fietsje naar het huisadres van minister Hugo de Jonge gegaan.
Max vd Berg belt gewoon aan en is niet van plan om weg te gaan. Te asociaal voor woorden natuurlijk, gelukkig is de politie ingeschakeld en Max moet opzouten.
Na deze live kregen we al snel het bericht door dat Max aangehouden is, Max was namelijk helemaal niet van plan om weg te gaan want hij had nog een plan B, hulde Politie Rotterdam, wat snel en goed gewerkt!
https://videre.fail/opruier-mad-max-valt-hugo-de-jonge-lastig-in-zijn-woning/
Max vd Berg belt gewoon aan en is niet van plan om weg te gaan. Te asociaal voor woorden natuurlijk, gelukkig is de politie ingeschakeld en Max moet opzouten.
Na deze live kregen we al snel het bericht door dat Max aangehouden is, Max was namelijk helemaal niet van plan om weg te gaan want hij had nog een plan B, hulde Politie Rotterdam, wat snel en goed gewerkt!
https://videre.fail/opruier-mad-max-valt-hugo-de-jonge-lastig-in-zijn-woning/
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