Cannabis Earnings & Financial Update

Show Notes:Investing In CannabisQuarterly EarningsCantor Cuts Aurora Price Target On Cannabis Sales Decline, Market Share LossPlanet 13 Faces 'Challenging Environment'Host:Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.Episode 538 of The Talking Hedge:Your Cannabis Business Podcast.​Covering cannabis products, reviews business news, interviews, investments, events, and more.Music Info:Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeatsKeywords:Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales DataJosh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.