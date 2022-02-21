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21.02.22. Куда стали пропадать бомжи? (Выпуск №238. Часть 2(2))
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3874 views • February 18, 2022
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Содержание:
03:12 Как ВЧК-НКВД «содействовали ко благу» https://www.youtube.com/watch?v=XOb9fdq-QaM
14:35 Из письма слушателя ПОШЛА ВОЙНА... Ультиматум РПЦ от архиереев Греции: отзыв автокефалии на 5 лет!
19:02 Письмо слушателя: Ткачев выложил постер: себя молитвой не отмолишь, надо молиться за других, а эти другие будут молиться о нас
21:15 Смерть бывает радостной! Протоиерей Андрей Ткачёв https://www.youtube.com/watch?v=sPa2Y7pinPE&;list=RDCMUCiXFDtLgmHpSbZ8rjk_TJtQ&start_radio=1
21:46 У нас нет единства в церкви по вопросу жижи. Отец Александр https://www.youtube.com/watch?v=j5Ac4Rr4sFY
29:17 Как нам выжить в случае голода, советы от Секретного Инсайдера https://www.youtube.com/watch?v=sAzIDXq6p-k
40:53 Беседы с Петром Глазуновым о пророчествах блаженной Пелагеи Рязанской.1-я часть. О голоде. Печать зверя https://www.youtube.com/watch?v=5K5mCI6Ach4
51:25 ШОК ! Лекарство от всего! Ранее засекреченная информация! Профессор Жданов https://www.youtube.com/watch?v=7xGxOXSjQsU
01:02:35 Я твою печь опять ремонтировал. Виде опорядовка. https://www.youtube.com/watch?v=K3m4Hqs7QX4
Сегодня мы расскажем о попытках уничтожения Веры советской властью; о церковной войне и возможных последствиях деятельности патриарха РПЦ; об отсутствии единства внутри Церкви в отношении "эликсира смерти"; о грядущем голоде и способах пережить эту напасть; покажем, как легко собственными руками сложить печь.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
03:12 Как ВЧК-НКВД «содействовали ко благу» https://www.youtube.com/watch?v=XOb9fdq-QaM
14:35 Из письма слушателя ПОШЛА ВОЙНА... Ультиматум РПЦ от архиереев Греции: отзыв автокефалии на 5 лет!
19:02 Письмо слушателя: Ткачев выложил постер: себя молитвой не отмолишь, надо молиться за других, а эти другие будут молиться о нас
21:15 Смерть бывает радостной! Протоиерей Андрей Ткачёв https://www.youtube.com/watch?v=sPa2Y7pinPE&;list=RDCMUCiXFDtLgmHpSbZ8rjk_TJtQ&start_radio=1
21:46 У нас нет единства в церкви по вопросу жижи. Отец Александр https://www.youtube.com/watch?v=j5Ac4Rr4sFY
29:17 Как нам выжить в случае голода, советы от Секретного Инсайдера https://www.youtube.com/watch?v=sAzIDXq6p-k
40:53 Беседы с Петром Глазуновым о пророчествах блаженной Пелагеи Рязанской.1-я часть. О голоде. Печать зверя https://www.youtube.com/watch?v=5K5mCI6Ach4
51:25 ШОК ! Лекарство от всего! Ранее засекреченная информация! Профессор Жданов https://www.youtube.com/watch?v=7xGxOXSjQsU
01:02:35 Я твою печь опять ремонтировал. Виде опорядовка. https://www.youtube.com/watch?v=K3m4Hqs7QX4
Сегодня мы расскажем о попытках уничтожения Веры советской властью; о церковной войне и возможных последствиях деятельности патриарха РПЦ; об отсутствии единства внутри Церкви в отношении "эликсира смерти"; о грядущем голоде и способах пережить эту напасть; покажем, как легко собственными руками сложить печь.
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