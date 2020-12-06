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WEAPONS: PLUMBATA-HOW TO MAKE THE ROMAN WAR DART TO BATTLE EDICT POLICE ## ATTRITION # ATTRITION-SEND MESSAGE TO GOVERNORS, SENATORS, CONGRESS, PRIME MINISTER & MPs - DO NOT FUCK WITH OUR BUSINESSES
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BUSINESS OWNERS IN THE UNITED STATES AND ACROSS THE WORLD WHERE EDICT POLICE ARE TELLING YOU THAT
YOU CANNOT GO TO WORK
YOU CANNOT TRAVEL
YOU CANNOT OPEN YOUR BUSINESSES
YOU CANNOT BUY GROCERIES
YOU CANNOT VISIT YOUR GRANDMOTHER IN NURSING HOMES
YOU HAVE TO TAKE A PCR TEST
YOU HAVE TO TAKE A VACCINE
YOU KILL THESE MOTHER FUCKERS AS SOON AS THEY START TALKING TO YOU
YOU KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THE GET IN YOUR WAY
YOU KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THEY SHOW UP ON YOUR STREET
KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THEY SET UP AN UNCONSTITUTIONAL CHECK POINT. PUT THEM IN BODY BAGS AND CALL TRUMP COME AND PICK UP THE TYRANTS. YOU FUCKED UP TRUMP WITH EXECUTIVE ORDER 13884 WARPSPEED - NOW PATRIOTS ARE GOING TO KILL IT; THEY ARE GOING TO KILL EDICT POLICE; THEY ARE GOING TO START TAKING DOWN TYRANT HEAD QUARTERS BUILDINGS AND TAKE AWAY TYRANT VEHICLES - AND PUT THEM ON FOOT WHERE THEY ARE EASIER TO KILL.
YOUR QUICK REACTION FORCE RAINS THESE Plumbata Roman war dart ON THEM
YOU PUT AS MANY FEDERAL, STATE, LOCAL POLICE IN THE HOSPITAL AS YOU CAN. IF THEY RETURN, THEN YOU USE YOUR 2nd AMENDMENT TO KILL THEM AT A GREATER DISTANCE
YOU ARE SENDING A MESSAGE TO YOUR PRIME MINISTER, TO YOUR GOVERNORS AND MAYORS
STAY THE FUCK OUT OF OUR BUSINESSES OR WE ARE GOING TO KILL THESE EDICT POLICE AND ANY FORCES YOU SEND
WE ARE AT WAR PATRIOTS
DO NOT TAKE THE FAKE PCR TEST
DO NOT TAKE THE VACCINE
KILL WARPSPEED NAZI SS SOLDIERS AND THEIR CONTRACTORS ON SIGHT
YOU CANNOT GO TO WORK
YOU CANNOT TRAVEL
YOU CANNOT OPEN YOUR BUSINESSES
YOU CANNOT BUY GROCERIES
YOU CANNOT VISIT YOUR GRANDMOTHER IN NURSING HOMES
YOU HAVE TO TAKE A PCR TEST
YOU HAVE TO TAKE A VACCINE
YOU KILL THESE MOTHER FUCKERS AS SOON AS THEY START TALKING TO YOU
YOU KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THE GET IN YOUR WAY
YOU KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THEY SHOW UP ON YOUR STREET
KILL THESE TYRANTS AS SOON AS THEY SET UP AN UNCONSTITUTIONAL CHECK POINT. PUT THEM IN BODY BAGS AND CALL TRUMP COME AND PICK UP THE TYRANTS. YOU FUCKED UP TRUMP WITH EXECUTIVE ORDER 13884 WARPSPEED - NOW PATRIOTS ARE GOING TO KILL IT; THEY ARE GOING TO KILL EDICT POLICE; THEY ARE GOING TO START TAKING DOWN TYRANT HEAD QUARTERS BUILDINGS AND TAKE AWAY TYRANT VEHICLES - AND PUT THEM ON FOOT WHERE THEY ARE EASIER TO KILL.
YOUR QUICK REACTION FORCE RAINS THESE Plumbata Roman war dart ON THEM
YOU PUT AS MANY FEDERAL, STATE, LOCAL POLICE IN THE HOSPITAL AS YOU CAN. IF THEY RETURN, THEN YOU USE YOUR 2nd AMENDMENT TO KILL THEM AT A GREATER DISTANCE
YOU ARE SENDING A MESSAGE TO YOUR PRIME MINISTER, TO YOUR GOVERNORS AND MAYORS
STAY THE FUCK OUT OF OUR BUSINESSES OR WE ARE GOING TO KILL THESE EDICT POLICE AND ANY FORCES YOU SEND
WE ARE AT WAR PATRIOTS
DO NOT TAKE THE FAKE PCR TEST
DO NOT TAKE THE VACCINE
KILL WARPSPEED NAZI SS SOLDIERS AND THEIR CONTRACTORS ON SIGHT
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