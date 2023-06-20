При получении пенсии сейчас навязывают выдачу в цифровой валюте «CBDC» - Важно вовремя отказаться!!!

Необходимо читать предлагаемые в кассе договоры, - там могут быть слова о согласии с получением в "цифровых рублях"! Будьте внимательны!"... — Тот факт, что начисленные «цифровые единицы» являются собственностью банка, а не того, кому позволили ими попользоваться, — подтверждается произходящим уже сейчас, в том числе и в регионе стран бывшего СНГ. Населению предлагается «перевести» свои сбережения, зарплаты, социальные выплаты пенсий и т.д. — в «цифровые рубли». Официальное время начала изпользования которых — со средины апреля до начала мая 2023 г. (после согласования нормативной законодательной базы). Т.е. CBDC уже вводится, правда пока ещё, видимо, только для отработки системы. Кстати, с начала марта заранее состоялся выход из международного «Соглашения по Правам человека», — всё приводится в соответствие с настоящим положением дел, потому что … какие могут быть «права человека» при внедрении CBDC? Теперь по законодательству получается, что как бы всё «правильно», не на что жаловаться. Убираются все возможности для протестов. Теперь, ранее принадлежащие человеку деньги, «переведенные» в «цифровую валюту», — перестают быть его собственностью, при том на полностью законных основаниях! Но мало кто догадывается о том, что возможен настолько наглый обман, «хуцпа» в финансовой области, и поэтому соглашаются, чтобы их обворовали, лишили своих денег! При таком согласии на оцифровывание, участнику соглашения с банком (так наз. «слепого траста», когда личность соглашается на все предложенные условия просто по причине «доверия к банку» и отсутствия других вариантов поведения, не разобравшись, что на самом деле предлагают), — физ. лицу присваивают многозначный «идентификационный номер», — получается, «число зверя» («Откровение», гл.13-14), номер-имя в системе. При этом участником сделки даётся согласие в виде «цифровой подписи» на проведение всех операций с его «цифровым счётом», после чего эта подпись оказывается в разпоряжении самого банка, когда банк пользуется этим счётом уже как своей собственностью! На что человек полностью и навсегда согласился! Также при этом, как сейчас заведено, он дал своё согласие на так наз. «обработку своих персональных данных», — которые включают в себя ВСЕ личные данные о нём, в том числе и его (!) самого, который также является этими данными, его тело и само сознание, всего себя, — который полностью теперь становится собственностью банка!!! Который поэтому может теперь делать с ним что угодно: чипировать его тело, изменять сознание!!! Это уже не говаря о том, что и вся его собственность теперь принадлежит банку, включая его личную жизнь, его вещи, недвижимость, также семью, детей. Т.е. всё оформлено, как и положено для настоящего раба, которыми глобалисты всех делают. То, что казалось фантастикой, становится законодательной реальностью"

("Что такое CBDC, в чём состоит угроза

от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - читать статью https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/chto-takoe-cbdc-ugroza-cifrovoj-valyuty,-kak-zaschititsya-ot-prinuditelnogo-chipirovaniya ).

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