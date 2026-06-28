Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 162

Список вопросов:

00:00 Вступление.

00:19​ Куда ведёт дверь на новой Картине Виктории ПреобРАженской «Дверь»?

01:02 Что значит: «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её»? И что значит «потерять душу свою ради Меня и Белого Евангелия»?

06:19 Зачем 15-ти тонные статуи в Санкт-Петербурге ставили на крышах?

10:02 На что сегодня направлять свою энергию верующему?

Читает Автор.

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Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле».



(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).



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