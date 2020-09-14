Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ FOCUS 103,6

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Φοβερές καταγγελίες από τον κ. Γιαννόπουλο και τα εγκλήματα κατά του εθνικού συστήματος υγείας. Όσο και να προσπαθούν να φιμώνουν την αλήθεια, η τελευταία είναι καταδικασμένη να βγαίνει στο ξέφωτο για όσους ακόμη διατηρούν κριτική ικανότητα και για όσους “Ο έχων ώτα ακούειν, ακουέτω”
Ο κ. Γιαννουλόπουλος προανήγγειλε το πολυαναμενόμενο και πολύκροτο Διεθνές και Διεπιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της ¨Πανδημίας¨ στις 19 και 20 του Σεπτέμβρη.
Αδερφοί μου, αντί να ακούτε την συστημική και καθημερινή προπαγάνδα από τους μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, ο συγκεκριμένος ραδιοφωνικός σταθμός είναι μια καλή επιλογή για την ενημέρωση σας. Δεν έχω προσωπικά οφέλη, δεν είμαι μέτοχος μήτε εργαζόμενος. Δεν γνωρίζω τους δημοσιογράφους ούτε την διεύθυνση του σταθμού.
Αν με ρωτάτε, εγώ έχω μόνο ένα "αφεντικό", τον Παντοκράτορα Ιησού Χριστό. Με ενδιαφέρει ΜΟΝΟ η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ΑΦΥΠΝΙΣΗ των συμπατριωτών μας.