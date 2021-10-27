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Wappiewatje Ruud heeft auw.
Videre
Videre
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266 views • October 27, 2021
Wappie Ruud van Es zit er een beetje moeilijk bij, dat komt omdat hij een operatie achter de rug heeft. Ruud is geopereerd aan zijn 'sleef'. LOL!
En dat valt niet mee hoor voor gekkie Ruud, voor het eerst van zijn leven een operatie, helemaal onder narcose, poeh poeh. Maar zo'n  'sleef' lijkt geen overbodige luxe want het lijkt ons dat als dat niet gebeurd was Ruud niet meer in zijn auto zou passen.
Gekkie Ruud, helemaal stoer zonder mondkapje in het ziekenhuis geweest, doet wel zeer hoor, die gaten in je pens, Ruud is er kortademig van. Maar wappie Ruud geeft niet op, ook al is hij nooit te bekennen op een demonstratie blijft hij strijden! Nou Ruud, eerst maar eens die gaatjes in je pens laten genezen, dan wat kilootjes verliezen en dan praten we nog wel een keer. Maar natuurlijk ook van harte beterschap namens het hele Videre Collectief en zijn moeder!
Keywords
ruudwappie
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