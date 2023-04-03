Русь единая Конференция в Минске 2023

Выступления участников секции «Безопасность и идеология Грядущего Единого Отечества!» Конференция "Русь единая " в Минске 2023 1.Народоправная социалистическая Русь – путь для Русского мира Гурин Вячеслав Николаевич, Казанцев Сергей Владимирович 2..Формирование духовно-нравственных ценностей студентов в условиях социальных трансформаций Тазов П.Ю. ,ст. преподаватель, ГУУ, г.Москва, 3. Хронология древней истории Славянского Мира как составная часть идеологии будущего Евроазиатского Союза Максименко Георгий Захарович, действительный член академии компьютерных наук при академии СГА, член академии ДНК-генеалогии, г. Новороссийск, Россия;

