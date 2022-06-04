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Ποιοί πληρώνονται για να ξεπλένουν την Τουρκία
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177 views • June 04, 2022
Πέντε θέματα σχολίασε στην εκπομπή ZOOM ο Σάββας Καλεντερίδης.
1) Τα μέτωπα στην Ουκρανία
2) Άρθρο για τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας
3) Άρθρο της Jerusalem Post για την εθνοκάθαρση των Κούρδων από την Τουρκία
4) Οι αντιδράσεις για την αποστολή BMP-1 στην Ουκρανία παίρνοντας Marder από τη Γερμανία
5) Η ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Ο στρατηγικός αναλυτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, εκδότης και επικεφαλής του www.infognomonpolitics.gr, Σάββας Καλεντερίδης, στην εκπομπή ZOOM στις 2 Ιουνίου 2022.
1) Τα μέτωπα στην Ουκρανία
2) Άρθρο για τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας
3) Άρθρο της Jerusalem Post για την εθνοκάθαρση των Κούρδων από την Τουρκία
4) Οι αντιδράσεις για την αποστολή BMP-1 στην Ουκρανία παίρνοντας Marder από τη Γερμανία
5) Η ομιλία του Κωνσταντίνου Καραμανλή
Ο στρατηγικός αναλυτής, συγγραφέας, αρθρογράφος, εκδότης και επικεφαλής του www.infognomonpolitics.gr, Σάββας Καλεντερίδης, στην εκπομπή ZOOM στις 2 Ιουνίου 2022.
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