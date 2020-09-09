D002. Bolivia. Alcalde de San Jose de Chiquitos y su experiencia con el CDS. Parte 1/3.

Entrevista del comunicador Fernando Ferreira desde Paraguay al Alcalde Germain Caballero que es una abogado de profesión, Diplomado en Altos Estudios Nacionales. Maestría en Gestión Pública Gobiernos Autónomos. Es alcalde de la localidad de San José de Chiquitos de Santa Cruz de la Sierra y 15 años de experiencia en alcaldía.

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