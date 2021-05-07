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Connie Ringgaard: Sandheden om Staten Del 2/2 'Samtale med Tjek Det' [12.11.2020]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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14 views • May 07, 2021
Note: Handler dette kun om Corona? - Nej, disse systematiske forbrydelser imod danske borgere er foregåret i årevis.
Tingene hænger sammen. Folk 'vågner' langsomt op, nogen hurtigere end andre, nogen aldrig og nogen undlader bevidst at påtale hvad der foregår. Det det foregår nu er kun 'næste trin' i satanisternes plan. Links under videoen.
--
Efter Connie Ringgaard's video 'Sandheden om Staten' blev hun kontaktet af 'Tjek Det'. Her kan du høre hvad der blev sagt.
--
Chokerende afslørelse - skjult optagelse med insttut for menneskerettigheder.
https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder

"Skjult optagelse af Statens Serum Institut. Dét du ikke får fortalt om vacciner" (Connie Ringgaard, 26. oktober 2020):
https://www.facebook.com/connie.ringgaard/videos/10225529288478297 (Cencureret)

Follow The Money - Satanisterne fra 'Mandag Morgen' og tjekdet.dk 'samarbejder' med Facebook og Staten = landsforræddere.

Fup, svindel og manoipulation, noget jeg personlig også har dokumenteret og offentliggjort i årevis.

https://www.tjekdet.dk/faktatjek/viral-video-tordner-mod-institut-menneskerettigheder-og-spreder-et-vaeld-af-usandheder

Straffeloven § 114 - 13. kapitel
Forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder, terrorisme m.v.
LBK nr 1650 af 17/11/2020 GÆLDENDE - Justitsministeriet
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1650#id88b3f2ab-89ae-46ff-bbdf-351ec753baec

§ 114. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af de følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:...

Mandag Morgen er en unik kombination af mediehus og tænketank. Vi hjælper beslutningstagere med at forstå de udfordringer, vores samfund står over for, og med at udvikle nye løsninger.
https://www.mm.dk/

https://www.tjekdet.dk/tag/saseline-dreyer
https://www.tjekdet.dk/indsigt/coronaskeptisk-laege-forsvundet-fra-twitter-hvor-er-kim-varming
https://www.tjekdet.dk/tag/connie-ringgaard

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at oprette karantænefaciliteter i Ballerup
31. august 2020 https://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Jonstruplejren-er-klar-til-at-hjaelpe-naere-kontakter-i-karantaene.aspx

05.03.2020 Opsamlingssted samt midlertidig karantænefacilitet
http://dok.regionsjaelland.dk/view.aspx?DokID=479553&;q=479553

12. mar. 2020 https://stps.dk/da/nyheder/2020/vigtig-information-om-ophoer-af-karantaene-og-isolation-/

Juli 2016 Karantæneplan for Region Hovedstaden
.Pdf: https://edagsorden.regionh.dk/committee_1444/agenda_263856/documents/ee0dc5a9-fac9-47c7-a21f-f1ef6f282f75.pdf

26. okt. 2020 Oprettelse af karantænefaciliteter for smitsomme syge
https://www.lolland.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiles%2FLollandkommune%2FKommunen%2FKommunens_forvaltning%2FKvalitetsstyring%2FSundhedsberedskabsplan-2018-opdateret-26102020_inutil.pdf
12.11.2018 TV 2 Lorry VAGT I GEVÆR: systematisk ulovlig sagsbehandling, dokumenteret. [10.02 min]
https://www.youtube.com/watch?v=zeuoIWytNug&;t=9s

Min Kim Osbøl's kamp for Ytringsfriheden siden 2017.
https://tinyurl.com/35crcb27
http://mail.k10.dk/showthread.php?t=35157
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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