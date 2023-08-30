Что Каждая Мама Должна Знать об Электромагнитном Излучении (5G, WiFi, Cell Phones, etc)

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5G, WiFi, умные счётчики и сотовые телефоны все создают электромагнитное излучение. Нам говорят что эта радиация совершенно безопасно, но так ли это? Что говорит наука? Каждая мама должна знать о вреде этого невидимого врага на её здоровье и особенно на здоровье её детей. Также даются практические советы на то как снизить уровень облучения и что можно купить для экранирование. Предупреждение: это видео может поменять всю вашу жизнь, во благо вашей семьи.
Over 1,800 scientific studies about EMF health risks:
FCC captured agency book:
https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf
Important information for pregnant women:
https://www.babysafeproject.org
AirPods health complaints forums:
https://discussions.apple.com/thread/7809212
https://www.reddit.com/r/apple/search?q=airpods+headache
Find cell towers near you:
How to set up a low EMF computer workstation/office:
https://ehtrust.org/how-to-set-up-a-low-emf-safe-tech-computer-workstation
Trifield TF2 EMF meter:
https://www.trifield.com/product/trifield-tf2-meter
Building Biology Guidelines for EMF Levels:
https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/richtwerte-2015-englisch.pdf
Electric outlet timer:
https://www.walmart.com/ip/879295193
Programmable electric timer:
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Electric outlet switches:
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Remote outlet switch:
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Metal mesh basket for phone:
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Pocket patch to reduce phone RF:
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Air tubes, low RF:
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Ferrite cable clips reduce headphone RF:
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Gooseneck phone holder:
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RF shielding clothing for pregnancy:
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Battery powered alarm clock:
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Halogen light bulbs:
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Blue light blocking glasses:
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