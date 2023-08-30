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Что Каждая Мама Должна Знать об Электромагнитном Излучении (5G, WiFi, Cell Phones, etc)
InnateHealth
InnateHealth
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24 views • August 30, 2023

5G, WiFi, умные счётчики и сотовые телефоны все создают электромагнитное излучение. Нам говорят что эта радиация совершенно безопасно, но так ли это? Что говорит наука? Каждая мама должна знать о вреде этого невидимого врага на её здоровье и особенно на здоровье её детей. Также даются практические советы на то как снизить уровень облучения и что можно купить для экранирование. Предупреждение: это видео может поменять всю вашу жизнь, во благо вашей семьи.


Over 1,800 scientific studies about EMF health risks:

https://bioinitiative.org


FCC captured agency book:

https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/capturedagency_alster.pdf


Important information for pregnant women:

https://www.babysafeproject.org


AirPods health complaints forums:

https://discussions.apple.com/thread/7809212

https://www.reddit.com/r/apple/search?q=airpods+headache


Find cell towers near you:

https://www.antennasearch.com


How to set up a low EMF computer workstation/office:

https://ehtrust.org/how-to-set-up-a-low-emf-safe-tech-computer-workstation


Trifield TF2 EMF meter:

https://www.trifield.com/product/trifield-tf2-meter


Building Biology Guidelines for EMF Levels:

https://buildingbiology.com/site/wp-content/uploads/richtwerte-2015-englisch.pdf


Electric outlet timer:

https://www.walmart.com/ip/879295193


Programmable electric timer:

https://www.amazon.com/dp/B00MVF16JG

Electric outlet switches:

https://www.amazon.com/dp/B084H111RR

Remote outlet switch:

https://www.amazon.com/dp/B07D2BY7VY

WiFi router guard:

https://www.amazon.com/dp/B0814BYHV6

Cheaper WiFi router guard/mesh file organizer:

https://www.amazon.com/dp/B00PUM3AZU

Low WiFi routers:

https://www.jrseco.com/pcat/low-radiation-wifi-routers-jrs-eco-wifi

Ethernet USB hub:

https://www.amazon.com/dp/B00LLUEJFU

Ethernet over coax adapters:

https://www.amazon.com/dp/B08XWC4JGB

Metal mesh basket for phone:

https://www.amazon.com/dp/B00TEFKBJC

Pocket patch to reduce phone RF:

https://www.shieldyourbody.com/product/emf-pocket-patch

Air tubes, low RF:

https://www.amazon.com/dp/B081Q56T93

Ferrite cable clips reduce headphone RF:

https://www.amazon.com/dp/B07ZQZQ5BQ

Gooseneck phone holder:

https://www.amazon.com/dp/B07PLF1KMB


RF shielding clothing for pregnancy:

https://www.amazon.com/dp/B09JZKR8FT


Battery powered alarm clock:

https://www.amazon.com/dp/B0828Q7KZ1


Halogen light bulbs:

https://www.walmart.com/ip/160693711

Blue light blocking glasses:

For adults: https://www.amazon.com/dp/B01GSFTX08

For kids: https://www.amazon.com/dp/B07GSGLF52

Aluminum screen to reduce RF:

https://www.amazon.com/dp/B000CSIBO2

Aluminum screen large roll:

https://www.amazon.com/dp/B000CSN5MU


Ground cord to reduce electric EMF:

https://www.lessemf.com/ground.html

Bed canopy to reduce RF by ~99%:

https://safelivingtechnologies.com/products/bed-canopy-swiss-shield-naturell.html


Cheaper silver bed canopy:

https://www.ebay.com/itm/384156566673

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