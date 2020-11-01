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Direct du 1er nov. 2020 : Temple de la trouille et dictature sanitaire ! - Salim Laïbi
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9 views • November 01, 2020
1er novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=7AoRLJnx-es&;pbjreload=101
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Comme convenu, voici le 83e numéro de l'actualité concernant l'actualité politique ainsi que l'épidémie de Coronavirus.
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- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
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