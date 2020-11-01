BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Direct du 1er nov. 2020 : Temple de la trouille et dictature sanitaire ! - Salim Laïbi
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • November 01, 2020
1er novembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=7AoRLJnx-es&;pbjreload=101
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww

Comme convenu, voici le 83e numéro de l'actualité concernant l'actualité politique ainsi que l'épidémie de Coronavirus.

- Chaîne de secours : (Abonnez-vous dès maintenant)
https://bit.ly/3cwv1VY

- Pour nous aider techniquement : [email protected]

Dons pour nous soutenir :
- Tipeee : https://bit.ly/3cycGrt
- Association de soutien : https://adsl.lelibrepenseur.org/

Pour suivre nos travaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur
- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
180 commentaires
Photo de profil par défaut
Ajouter un commentaire public...
Keywords
bigpharmacorruptionmanipulationarrogancenoceboparacetamolcovidhydroxychloroquinemensongesremdesivirpeurgileaddictature en marchekit covid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Report Says More Than 6,000 Pharmacies Certified to Dispense Abortion Pills, Cites Oversight Gaps

Report Says More Than 6,000 Pharmacies Certified to Dispense Abortion Pills, Cites Oversight Gaps

Morgan S. Verity
The simple stride: How walking after colon cancer diagnosis fights debilitating fatigue and reclaims life

The simple stride: How walking after colon cancer diagnosis fights debilitating fatigue and reclaims life

Ava Grace
The silent thief: How everyday isolation is stealing our minds, landmark study reveals

The silent thief: How everyday isolation is stealing our minds, landmark study reveals

Ava Grace
How time spent in Nature could reshape your relationship with food

How time spent in Nature could reshape your relationship with food

Willow Tohi
New South Wales Approves Human Composting as End-of-Life Option

New South Wales Approves Human Composting as End-of-Life Option

Douglas Harrington
Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Zoey Sky
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy