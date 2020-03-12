BfeD - 6 Millionen Wege um zu spalten - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit - BfeD

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- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?

https://donnersender.ru/v/6444?channelName=5d570eb371b99



- Neulich bei den Menschenfeinden

https://donnersender.ru/v/5882?channelName=5d570eb371b99



- Die Ursprünge unserer Gegenwart

https://donnersender.ru/v/6067?channelName=5d570eb371b99



- Die wahren Rassisten

https://donnersender.ru/v/5918?channelName=5d570eb371b99



- Im Sinne der Anklage schuldig

https://donnersender.ru/v/5911?channelName=5d570eb371b99



- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .

https://donnersender.ru/v/8278?channelName=5d570eb371b99



- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?

https://donnersender.ru/v/7723?channelName=5d570eb371b99



- Die Entmenschlichung der Deutschen

https://donnersender.ru/v/8191?channelName=5d570eb371b99



- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"

https://donnersender.ru/v/8061?channelName=5d54bd4d13f80

https://donnersender.ru/channel/5d54bd4d13f80



- Der „Donnersender“ ist eine Videoplattform zur Zensurbekämpfung

https://de.metapedia.org/wiki/Donnersender



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Und hier folgt zusätzliches, von USrael, EUisrael, BRDisrael, bis GEZ & Konsorten unterdrücktes Geheimwissen über die massenmordende Talmud-Sekte, die hinter Wallenstein, Napoleon, Wilhelm II., Hitler, bis Merkels "Wir (Juden) schaffen das" den nächsten Weltkrieg mittels Chemtrails, Coronavirus, Kalergi-Umvolkungswaffe und anderen Schweinereien mit weiteren 100 Millionen ahnungslosen Goy-Leichen betreiben:



BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:

https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0

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BfeD - Nur drei Prozent sind echte Juden - Arthur Trebitsch - Ignaz Trebitsch-Lincoln - Version vom 06.03.2020:

https://archive.org/details/bfednurdreiprozentsindechtejudenarthurtrebitschignaztrebitschlincoln/page/n0

https://nanopdf.com/downloadFile/bfed-nur-drei-prozent-sind-echte-juden-arthur-trebitsch-ignaz-trebitsch-lincoln_pdf



BfeD - Der Rapallo-Vertrag vom 16.04.1922 mit brisanten Hinweisen vom 08.03.2020

https://archive.org/details/bfedderrapallovertragvom16.04.1922mitbrisantenhinweisenvom08.03.2020/page/n0



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. 6 Millionen Wege um zu spalten - Geheimpolitik über die plündernde, völkerzerstörende, kriegstreibende Weltuntergangs-Sekte, die uns seit Jahrhunderten vorenthalten wurde. - Doch das Internet klärt uns seit 20 Jahren auf und hat uns auf aufgeweckt, was den dunklen Mächten nicht gefällt, was deren panische Aufgeregtheit zeigt:- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?- Neulich bei den Menschenfeinden- Die Ursprünge unserer Gegenwart- Die wahren Rassisten- Im Sinne der Anklage schuldig- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?- Die Entmenschlichung der Deutschen- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"- Der „Donnersender“ ist eine Videoplattform zur Zensurbekämpfung- Mehr auf "Bittube" unter "DieRotePille"- Mehr auf "Bittube" unter "Wahrheit"- Mehr auf "Bittube" unter "BfeD"- Mehr auf "Morgenwacht" unter "Wenn alles dunkel..."Und hier folgt zusätzliches, von USrael, EUisrael, BRDisrael, bis GEZ & Konsorten unterdrücktes Geheimwissen über die massenmordende Talmud-Sekte, die hinter Wallenstein, Napoleon, Wilhelm II., Hitler, bis Merkels "Wir (Juden) schaffen das" den nächsten Weltkrieg mittels Chemtrails, Coronavirus, Kalergi-Umvolkungswaffe und anderen Schweinereien mit weiteren 100 Millionen ahnungslosen Goy-Leichen betreiben:BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:BfeD - Nur drei Prozent sind echte Juden - Arthur Trebitsch - Ignaz Trebitsch-Lincoln - Version vom 06.03.2020:BfeD - Der Rapallo-Vertrag vom 16.04.1922 mit brisanten Hinweisen vom 08.03.2020Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - http://mahnmal-gegen-das-vergessen.com https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - https://donnersender.de/channel/5d54bd4d13f80 https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw... Keywords trumpputinkalergicoronaleninwahrheitmerkelcoronavirusbfedvolkslehrerrathenauchekarapallo

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