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BfeD - 6 Millionen Wege um zu spalten - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit - BfeD
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24 views • March 12, 2020
6 Millionen Wege um zu spalten - Geheimpolitik über die plündernde, völkerzerstörende, kriegstreibende Weltuntergangs-Sekte, die uns seit Jahrhunderten vorenthalten wurde. - Doch das Internet klärt uns seit 20 Jahren auf und hat uns auf aufgeweckt, was den dunklen Mächten nicht gefällt, was deren panische Aufgeregtheit zeigt:
- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?
https://donnersender.ru/v/6444?channelName=5d570eb371b99
- Neulich bei den Menschenfeinden
https://donnersender.ru/v/5882?channelName=5d570eb371b99
- Die Ursprünge unserer Gegenwart
https://donnersender.ru/v/6067?channelName=5d570eb371b99
- Die wahren Rassisten
https://donnersender.ru/v/5918?channelName=5d570eb371b99
- Im Sinne der Anklage schuldig
https://donnersender.ru/v/5911?channelName=5d570eb371b99
- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .
https://donnersender.ru/v/8278?channelName=5d570eb371b99
- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?
https://donnersender.ru/v/7723?channelName=5d570eb371b99
- Die Entmenschlichung der Deutschen
https://donnersender.ru/v/8191?channelName=5d570eb371b99
- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"
https://donnersender.ru/v/8061?channelName=5d54bd4d13f80
https://donnersender.ru/channel/5d54bd4d13f80
- Der „Donnersender“ ist eine Videoplattform zur Zensurbekämpfung
https://de.metapedia.org/wiki/Donnersender
- Mehr auf "Bittube" unter "DieRotePille"
https://bittube.tv/profile/DieRotePille
- Mehr auf "Bittube" unter "Wahrheit"
https://bittube.tv/profile/wahrheit
- Mehr auf "Bittube" unter "BfeD"
https://bittube.tv/profile/bfed
- Mehr auf "Morgenwacht" unter "Wenn alles dunkel..."
https://morgenwacht.wordpress.com/
Und hier folgt zusätzliches, von USrael, EUisrael, BRDisrael, bis GEZ & Konsorten unterdrücktes Geheimwissen über die massenmordende Talmud-Sekte, die hinter Wallenstein, Napoleon, Wilhelm II., Hitler, bis Merkels "Wir (Juden) schaffen das" den nächsten Weltkrieg mittels Chemtrails, Coronavirus, Kalergi-Umvolkungswaffe und anderen Schweinereien mit weiteren 100 Millionen ahnungslosen Goy-Leichen betreiben:
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0
https://nanopdf.com/download/bfed-die-entlarvung-des-judentums-verheimlichte-zionisten-und-juden-03032020-585_pdf
BfeD - Nur drei Prozent sind echte Juden - Arthur Trebitsch - Ignaz Trebitsch-Lincoln - Version vom 06.03.2020:
https://archive.org/details/bfednurdreiprozentsindechtejudenarthurtrebitschignaztrebitschlincoln/page/n0
https://nanopdf.com/downloadFile/bfed-nur-drei-prozent-sind-echte-juden-arthur-trebitsch-ignaz-trebitsch-lincoln_pdf
BfeD - Der Rapallo-Vertrag vom 16.04.1922 mit brisanten Hinweisen vom 08.03.2020
https://archive.org/details/bfedderrapallovertragvom16.04.1922mitbrisantenhinweisenvom08.03.2020/page/n0
Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bittube.tv/profile/wahrheit - https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - http://mahnmal-gegen-das-vergessen.com - https://volkslehrer.info - http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com - http://www.chemtrail.de - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://www.kla.tv - https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit - https://archive.org/details/@wahrheiten - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - https://bittube.tv/profile/DieRotePille - https://igelin.wordpress.com - https://de.sputniknews.com - https://centralrat.wordpress.com - https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - https://donnersender.de/channel/5d54bd4d13f80 - https://www.yumpu.com/de/bfed - https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw...
.
- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?
https://donnersender.ru/v/6444?channelName=5d570eb371b99
- Neulich bei den Menschenfeinden
https://donnersender.ru/v/5882?channelName=5d570eb371b99
- Die Ursprünge unserer Gegenwart
https://donnersender.ru/v/6067?channelName=5d570eb371b99
- Die wahren Rassisten
https://donnersender.ru/v/5918?channelName=5d570eb371b99
- Im Sinne der Anklage schuldig
https://donnersender.ru/v/5911?channelName=5d570eb371b99
- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .
https://donnersender.ru/v/8278?channelName=5d570eb371b99
- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?
https://donnersender.ru/v/7723?channelName=5d570eb371b99
- Die Entmenschlichung der Deutschen
https://donnersender.ru/v/8191?channelName=5d570eb371b99
- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"
https://donnersender.ru/v/8061?channelName=5d54bd4d13f80
https://donnersender.ru/channel/5d54bd4d13f80
- Der „Donnersender“ ist eine Videoplattform zur Zensurbekämpfung
https://de.metapedia.org/wiki/Donnersender
- Mehr auf "Bittube" unter "DieRotePille"
https://bittube.tv/profile/DieRotePille
- Mehr auf "Bittube" unter "Wahrheit"
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- Mehr auf "Bittube" unter "BfeD"
https://bittube.tv/profile/bfed
- Mehr auf "Morgenwacht" unter "Wenn alles dunkel..."
https://morgenwacht.wordpress.com/
Und hier folgt zusätzliches, von USrael, EUisrael, BRDisrael, bis GEZ & Konsorten unterdrücktes Geheimwissen über die massenmordende Talmud-Sekte, die hinter Wallenstein, Napoleon, Wilhelm II., Hitler, bis Merkels "Wir (Juden) schaffen das" den nächsten Weltkrieg mittels Chemtrails, Coronavirus, Kalergi-Umvolkungswaffe und anderen Schweinereien mit weiteren 100 Millionen ahnungslosen Goy-Leichen betreiben:
BfeD - Die Entlarvung des Judentums - Verheimlichte Zionisten und Juden - Version vom 03.03.2020:
https://archive.org/details/bfeddieentlarvungdesjudentumsverheimlichtezionistenundjuden03.03.2020/page/n0
https://nanopdf.com/download/bfed-die-entlarvung-des-judentums-verheimlichte-zionisten-und-juden-03032020-585_pdf
BfeD - Nur drei Prozent sind echte Juden - Arthur Trebitsch - Ignaz Trebitsch-Lincoln - Version vom 06.03.2020:
https://archive.org/details/bfednurdreiprozentsindechtejudenarthurtrebitschignaztrebitschlincoln/page/n0
https://nanopdf.com/downloadFile/bfed-nur-drei-prozent-sind-echte-juden-arthur-trebitsch-ignaz-trebitsch-lincoln_pdf
BfeD - Der Rapallo-Vertrag vom 16.04.1922 mit brisanten Hinweisen vom 08.03.2020
https://archive.org/details/bfedderrapallovertragvom16.04.1922mitbrisantenhinweisenvom08.03.2020/page/n0
Auf Bitchute - https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bittube.tv/profile/wahrheit - https://www.nicovideo.jp/user/90387508/video - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfedwahrheit - http://mahnmal-gegen-das-vergessen.com - https://volkslehrer.info - http://islam-radio.net - https://wir-sind-horst.com - http://www.chemtrail.de - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://www.kla.tv - https://archive.org/search.php?query=bfed%20wahrheit - https://archive.org/details/@wahrheiten - http://de.metapedia.org/wiki/Bfed - https://bittube.tv/profile/DieRotePille - https://igelin.wordpress.com - https://de.sputniknews.com - https://centralrat.wordpress.com - https://www.bitchute.com/video/2UneTv3d2vv9 - https://t.me/HorstMahler - https://t.me/BenBradberry - https://archive.org/details/dasmaerchenvomboesendeutschen - https://t.me/HorstMahler/3 - https://donnersender.de/channel/5d54bd4d13f80 - https://www.yumpu.com/de/bfed - https://wahrheit.se - werden (vorerst) keine Videos zensiert, wie auf Vimeo, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, (teilweise bei Google durch Soft-Zensur) und seit dem 07.03.2020 auf PDF-Archive, usw...
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