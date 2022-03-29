ALQUIMIA XXXI - La evolución espiritual - Rudolf Steiner

«La evolución espiritual no se manifiesta por la posibilidad de almacenar conocimientos, declamar verdades u obrar milagros, sino por la capacidad de corregir los propios errores»

-Rudolf Steiner



Hablamos hoy de la necesidad de fundamentar nuestra evolución espiritual en la observación y corrección de nuestros propios errores, más que en la manifestación exterior y proclamación de esas "verdades" o la divulgación de los "milagros" sin tener en cuenta nuestro propio aprendizaje.