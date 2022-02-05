«Выдержать время кромешной Тьмы вам поможет Молитва Света, Она позволит зарядиться изнутри Потоками Света Матери Мира, Наполниться АБСОЛЮТНОЙ Энергией. А когда будут принудительно ставить «метку Зверя», можно просто Её читать, и тёмные будут шокированы. Если же собраться целой группой и читать эту Молитву, демоны будут терять свою власть и силу. Потому что Истинное Слово — это основное оружие против Тьмы».

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 5. Читает Автор.

Список вопросов:

0:14 — Вопрос: Почему на Земле сложно создать пространство Света?

1:58 — Вопрос: Скажите, что конкретно нужно сделать человеку, чтобы освабадиться и выйти из рабства?

6:26 — Вопрос: Кроме Вас, есть ещё Бажественные Воплощения на Земле? Кто это? И следует ли за ними следовать.

СТРАНИЦА ТЕКСТОВОЙ ВЕРСИИ https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-5

Книга «Чудо Познания» — https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

МОЛИТВА СВЕТА Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!





Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!





Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных». «Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!» «Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).