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Totuus rokotteista Osa 9 - WHO jää kiinni valehtelusta viikko rokotemainoksensa jälkeen
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30 views • May 12, 2020
totuusrokotteista.fi
Who julkaisi marraskuussa rokotemainoksensa, jossa se sanoo että rokotteet ovat todella turvallisia ja että "ne estävät tauteja riskittömästi."
Muutama päivä sen jälkeen WHO:n johtava rokoteasiantuntija sanoo mm. seuraavaa:
-Meillä ei ole tehokkaita rokoteturvallisuutta valvovia järjestelmiä
-Meillä ei ole antaa vastauksia ihmisille, jotka kysyvät rokotteiden aiheuttamista kuolemista
FDA:n rokoteasiantuntija:
-turvallisuusarviointia vaikeuttaa mm. se, että hyväksyntää edeltävät kokeet ovat liian lyhyitä
Who julkaisi marraskuussa rokotemainoksensa, jossa se sanoo että rokotteet ovat todella turvallisia ja että "ne estävät tauteja riskittömästi."
Muutama päivä sen jälkeen WHO:n johtava rokoteasiantuntija sanoo mm. seuraavaa:
-Meillä ei ole tehokkaita rokoteturvallisuutta valvovia järjestelmiä
-Meillä ei ole antaa vastauksia ihmisille, jotka kysyvät rokotteiden aiheuttamista kuolemista
FDA:n rokoteasiantuntija:
-turvallisuusarviointia vaikeuttaa mm. se, että hyväksyntää edeltävät kokeet ovat liian lyhyitä
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