Beekwielder legt uit hoe haar karakter in elkaar steekt.

Beekwielder is onderweg naar Frankrijk en als de verveling toeslaat ga je nog dommer praten dan je al doet. Maar ja, live he? Dat zorgt voor viewers en die viewers zouden wel weer eens een donatie kunnen doen.

En tegenwoordig heeft madam ook nog eens een heuse redactie (die overigens niet één zin foutloos kunnen schrijven) dus het wordt even doorbuffelen.

Debbie in dit filmpje gewoon alleen maar over zichzelf, fijn dat we nu weten hoe je bent. Lachwekkend inderdaad.

Want dit filmpje had veel korter kunnen zijn, sterker nog, één zin had voldoende geweest:

Een manipulerende parasiet die totaal verloren is.