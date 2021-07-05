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05.07.2021. Для физических лиц решения принимаются искусственным интеллектом (Выпуск № 208 часть II (2)).
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5440 views • July 02, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Новости. Израиль / 16.06.2021. https://www.youtube.com/watch?v=92uHpm2Jk6k.
03:58 Экс - сотрудник ВОЗ рассказала о главной цели 5G. https://www.youtube.com/watch?v=s5mli8a1ooc.
05:38 Как "прессуют" здоровых людей, отказавшихся от теста на коронавирус. https://www.youtube.com/watch?v=F0irDbaTiWQ.
06:38 https://www.youtube.com/watch?v=pxstmx2BdxA В@kцинация детей?ﾟﾒﾉНовые ограничения? Арест Айдара⛓Собянин убил⚰️⚰️ресторанный бизнес. https://www.youtube.com/watch?v=pxstmx2BdxA.
07:37 Письмо слушателя. Повязали ведущего.
12:47 Ключ Гремячий пал. Афон пал. Остались верующие и думающие люди. Будем жить! https://www.youtube.com/watch?v=zrxCI8B5S3k.
18:45 ШОК! НА ВАЛААМЕ, КАК В ОСВЕНЦИМЕ... Монахам обязательная вакцинация или изгнание из монастыря. Скоро во всех монастырях... https://3rm.info/main/85472-shok-utro-na-valaame-kak-v-osvencime-objazatelnaja-vakcinacija-ili-izgnanie-iz-monastyrja.html.
20:43 Сатанинский план о человеке. Преп. Паисий Святогорец. https://3rm.info/publications/62242-sataninskiy-plan-o-cheloveke-prep-paisiy-svyatogorec.html.
24:00 Пророчество старицы Феодосии. Придут, да как еще придут! https://www.youtube.com/watch?v=cHPOZ1_2hFM.
30:24 Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иеромонах Симон (Безкровный). https://www.youtube.com/watch?v=CfpwmmuNFOc.
38:07 СТЕРЛИГОВ о бандитах, Навальном, правильной вере и утилизации людей / METAMETRICA. https://www.youtube.com/watch?v=o1Cklpe1zp8.
42:28 Письмо слушателя. О Ксении Собчак.
44:29 Письмо слушателя. Что выше справедливости.
44:50 Как делают облака. https://www.youtube.com/watch?v=WS6Z86Lp8AA.
47:00 ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЛАКА УПАЛИ НА ЗЕМЛЮ. https://www.youtube.com/watch?v=eshmDetrSAo.
48:55 Письмо слушателя. Про отравленную еду.
31:35 Письмо слушателя. Про отравленную еду.
53:10 Письмо слушателя. После вакцинации.
57:46 Кит заглотил и выплюнул американца. Тот жив и здоров. https://www.bbc.com/russian/other-news-57454304.
01:00:30 Письмо слушателя. Раб Божий.
01:01:27 Письмо слушателя. Об Антихристе.
01:03:17 Письмо слушателя. Просьба.
Сегодня мы узнаем о главных целях вышек 5G, увидим, что начались гонения против блогеров, которые освещали ситуацию в мире с нелицеприятной стороны для мирового правительства. Также узнаем, что и уже в монастырях вынуждают прививаться. Опять поговорим об Иисусовой молитве, и напомним, что данная молитва – это основное средство достижения Царства небесного. Увидим, как создаются искусственные облака. Ответим на различные вопросы слушателей нашего канала.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Новости. Израиль / 16.06.2021. https://www.youtube.com/watch?v=92uHpm2Jk6k.
03:58 Экс - сотрудник ВОЗ рассказала о главной цели 5G. https://www.youtube.com/watch?v=s5mli8a1ooc.
05:38 Как "прессуют" здоровых людей, отказавшихся от теста на коронавирус. https://www.youtube.com/watch?v=F0irDbaTiWQ.
06:38 https://www.youtube.com/watch?v=pxstmx2BdxA В@kцинация детей?ﾟﾒﾉНовые ограничения? Арест Айдара⛓Собянин убил⚰️⚰️ресторанный бизнес. https://www.youtube.com/watch?v=pxstmx2BdxA.
07:37 Письмо слушателя. Повязали ведущего.
12:47 Ключ Гремячий пал. Афон пал. Остались верующие и думающие люди. Будем жить! https://www.youtube.com/watch?v=zrxCI8B5S3k.
18:45 ШОК! НА ВАЛААМЕ, КАК В ОСВЕНЦИМЕ... Монахам обязательная вакцинация или изгнание из монастыря. Скоро во всех монастырях... https://3rm.info/main/85472-shok-utro-na-valaame-kak-v-osvencime-objazatelnaja-vakcinacija-ili-izgnanie-iz-monastyrja.html.
20:43 Сатанинский план о человеке. Преп. Паисий Святогорец. https://3rm.info/publications/62242-sataninskiy-plan-o-cheloveke-prep-paisiy-svyatogorec.html.
24:00 Пророчество старицы Феодосии. Придут, да как еще придут! https://www.youtube.com/watch?v=cHPOZ1_2hFM.
30:24 Практическое руководство к стяжанию Иисусовой молитвы. Иеромонах Симон (Безкровный). https://www.youtube.com/watch?v=CfpwmmuNFOc.
38:07 СТЕРЛИГОВ о бандитах, Навальном, правильной вере и утилизации людей / METAMETRICA. https://www.youtube.com/watch?v=o1Cklpe1zp8.
42:28 Письмо слушателя. О Ксении Собчак.
44:29 Письмо слушателя. Что выше справедливости.
44:50 Как делают облака. https://www.youtube.com/watch?v=WS6Z86Lp8AA.
47:00 ИСКУССТВЕННЫЕ ОБЛАКА УПАЛИ НА ЗЕМЛЮ. https://www.youtube.com/watch?v=eshmDetrSAo.
48:55 Письмо слушателя. Про отравленную еду.
31:35 Письмо слушателя. Про отравленную еду.
53:10 Письмо слушателя. После вакцинации.
57:46 Кит заглотил и выплюнул американца. Тот жив и здоров. https://www.bbc.com/russian/other-news-57454304.
01:00:30 Письмо слушателя. Раб Божий.
01:01:27 Письмо слушателя. Об Антихристе.
01:03:17 Письмо слушателя. Просьба.
Сегодня мы узнаем о главных целях вышек 5G, увидим, что начались гонения против блогеров, которые освещали ситуацию в мире с нелицеприятной стороны для мирового правительства. Также узнаем, что и уже в монастырях вынуждают прививаться. Опять поговорим об Иисусовой молитве, и напомним, что данная молитва – это основное средство достижения Царства небесного. Увидим, как создаются искусственные облака. Ответим на различные вопросы слушателей нашего канала.
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