Lockdown 2 FÜR DUMMIES - Mit Verschwörungstheorien aufgeräumt

Inhalt:

00:00:00 - 01. Covidioten & Verschwörungstheoretiker: Wir müssen reden

00:04:00 - 02. Was zuvor geschah...

00:08:11 - 03. Gibt es wirklich eine gesundheitliche Notlage?

00:10:41 - 04. Steigt die Zahl der Infizierten aufgrund von mehr Tests?

00:12:18 - 05. Was du über den PCR Test wissen solltest, mit dem die Zahl der "Infizierten" bestimmt wird

00:14:21 - 06. Ist ein Lockdown sinnvoll?

00:17:08 - 07. Lass uns über die Medien sprechen...

00:26:30 - 08. Warum wird jede abweichende Meinung zensiert?

00:31:52 - 09. War die weltweite Corona Krise geplant?

00:35:55 - 10. Sprechen wir über die Impfung

00:49:12 - 11. Was ist das Ziel der aktuellen Maßnahmen?

00:55:10 - 12. Darf die Regierung das?

01:11:35 - 13. Die neue Normalität im Vergleich