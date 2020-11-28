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Lockdown 2 FÜR DUMMIES - Mit Verschwörungstheorien aufgeräumt
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Inhalt:
00:00:00 - 01. Covidioten & Verschwörungstheoretiker: Wir müssen reden
00:04:00 - 02. Was zuvor geschah...
00:08:11 - 03. Gibt es wirklich eine gesundheitliche Notlage?
00:10:41 - 04. Steigt die Zahl der Infizierten aufgrund von mehr Tests?
00:12:18 - 05. Was du über den PCR Test wissen solltest, mit dem die Zahl der "Infizierten" bestimmt wird
00:14:21 - 06. Ist ein Lockdown sinnvoll?
00:17:08 - 07. Lass uns über die Medien sprechen...
00:26:30 - 08. Warum wird jede abweichende Meinung zensiert?
00:31:52 - 09. War die weltweite Corona Krise geplant?
00:35:55 - 10. Sprechen wir über die Impfung
00:49:12 - 11. Was ist das Ziel der aktuellen Maßnahmen?
00:55:10 - 12. Darf die Regierung das?
01:11:35 - 13. Die neue Normalität im Vergleich
00:00:00 - 01. Covidioten & Verschwörungstheoretiker: Wir müssen reden
00:04:00 - 02. Was zuvor geschah...
00:08:11 - 03. Gibt es wirklich eine gesundheitliche Notlage?
00:10:41 - 04. Steigt die Zahl der Infizierten aufgrund von mehr Tests?
00:12:18 - 05. Was du über den PCR Test wissen solltest, mit dem die Zahl der "Infizierten" bestimmt wird
00:14:21 - 06. Ist ein Lockdown sinnvoll?
00:17:08 - 07. Lass uns über die Medien sprechen...
00:26:30 - 08. Warum wird jede abweichende Meinung zensiert?
00:31:52 - 09. War die weltweite Corona Krise geplant?
00:35:55 - 10. Sprechen wir über die Impfung
00:49:12 - 11. Was ist das Ziel der aktuellen Maßnahmen?
00:55:10 - 12. Darf die Regierung das?
01:11:35 - 13. Die neue Normalität im Vergleich
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