Πρωτ. Νικόλαος Μανώλης - Όταν το κινδυνευόμενον είναι η πίστη, τι κάνει ο λαός του Θεού; (Μέρος Α΄)

Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η πίστη μας και ποια είναι η στάση που πρέπει να έχουν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.



Η ομιλία πραγματοποιήθηκε το 2020 στην αίθουσα Ορθοδοξία του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής.



«Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία• οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας…» (Ἰωσήφ Βρυένιος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Πρόλογος

2. Η συμμετοχή λαϊκών σε αγώνες υπέρ της πίστεως. Ιστορικά συμβάντα. Βίοι Αγίων.

3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, Τι προβλήματα υπάρχουν σήμερα; Ποια η στάση των σύγχρονων Ορθοδόξων;

4. Επίλογος