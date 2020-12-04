© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
04.12.2020. Новости. Новое заболевание и новые данные (№ 179 часть I (2)).
Follow
6
Share
Report
5726 views • December 04, 2020
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Суть происходящего в мире сейчас. История событий. Запись прямого эфира от 01.11.20. https://m.vk.com/video544903796_456239454.
17:14 Смех сквозь слёзы...Оплачиваем собственный геноцид. https://www.youtube.com/watch?v=8vHd8BTCvyg&;feature=youtu.be.
19:51 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
01:07:44 ЗАПРЕЩЁННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕТРА ГАРЯЕВА ИЛИ ЗА ЧТО БЫЛ УБИТ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ УЧЁНЫЙ. https://www.youtube.com/watch?v=rfzhPCa2e1U.
Сегодня мы поговорим о алаптической медицине, о том кому выгодна так называемая традиционная медицина. Также поговорим об открытии Петра Гаряева.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Суть происходящего в мире сейчас. История событий. Запись прямого эфира от 01.11.20. https://m.vk.com/video544903796_456239454.
17:14 Смех сквозь слёзы...Оплачиваем собственный геноцид. https://www.youtube.com/watch?v=8vHd8BTCvyg&;feature=youtu.be.
19:51 Запись прямого эфира от 01.11.20. Суть происходящего в мире сейчас контексте истории. https://www.youtube.com/watch?v=KQfQ9NrkbkQ.
01:07:44 ЗАПРЕЩЁННОЕ ОТКРЫТИЕ ПЕТРА ГАРЯЕВА ИЛИ ЗА ЧТО БЫЛ УБИТ ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ УЧЁНЫЙ. https://www.youtube.com/watch?v=rfzhPCa2e1U.
Сегодня мы поговорим о алаптической медицине, о том кому выгодна так называемая традиционная медицина. Также поговорим об открытии Петра Гаряева.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.