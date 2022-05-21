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ΠΟΥ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
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33 views • May 21, 2022
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει αυτή τη στιγμή για μια συνθήκη που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.
Ο ΠΟΥ, μέσω αυτής της συνθήκης, τώρα θέλει να αποκτήσει εξουσίες, για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων υγείας και πανδημιών, που θα του επιτρέψουν να υπαγορεύει τις παγκόσμιες πολιτικές ή ακόμα και να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που δεν τις ακολουθούν.
Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή. Ο ΠΟΥ είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες εξουσίες, πριν περίπου από 17 χρόνια, το 2005, αλλά σήμερα ο ΠΟΥ επιδιώκει μια τεράστια διεύρυνση αυτών των εξουσιών.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:
https://bit.ly/3PeZhbW
Ο ΠΟΥ, μέσω αυτής της συνθήκης, τώρα θέλει να αποκτήσει εξουσίες, για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων υγείας και πανδημιών, που θα του επιτρέψουν να υπαγορεύει τις παγκόσμιες πολιτικές ή ακόμα και να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που δεν τις ακολουθούν.
Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή. Ο ΠΟΥ είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες εξουσίες, πριν περίπου από 17 χρόνια, το 2005, αλλά σήμερα ο ΠΟΥ επιδιώκει μια τεράστια διεύρυνση αυτών των εξουσιών.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:
https://bit.ly/3PeZhbW
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