ΠΟΥ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει αυτή τη στιγμή για μια συνθήκη που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.Ο ΠΟΥ, μέσω αυτής της συνθήκης, τώρα θέλει να αποκτήσει εξουσίες, για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων υγείας και πανδημιών, που θα του επιτρέψουν να υπαγορεύει τις παγκόσμιες πολιτικές ή ακόμα και να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που δεν τις ακολουθούν.Πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή. Ο ΠΟΥ είχε ήδη αποκτήσει πολύ μεγαλύτερες εξουσίες, πριν περίπου από 17 χρόνια, το 2005, αλλά σήμερα ο ΠΟΥ επιδιώκει μια τεράστια διεύρυνση αυτών των εξουσιών.Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: