Joh. W. Matutis - Was geht einer Erweckung voraus? - 16. Februar 2022

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Stichworte: was Erweckung überhaupt ist – die Sündenerkenntnis und das Suchen nach Gott – die Wiedergutmachung – wie Reinheit und Heiligung in unser Leben kommen – wenn Gottes Geist arbeitet … – gerettet sein bringt Rettersinn – alles ist gespalten – niemand betet für mich – die Ehrfurcht vor Gottes Wort – die erste Liebe für Jesus – „ach, Gebetstreffen ist doch altmodisch“ – unsere Herzen sind kalt geworden – was heute nicht ist, kann doch noch kommen – Kinder eines anderen Geistes



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♥️ Spenden ♥️ Gott duldet keine Sünde. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Echte Erweckung ist ein Schock für den alten Menschen.Stichworte: was Erweckung überhaupt ist – die Sündenerkenntnis und das Suchen nach Gott – die Wiedergutmachung – wie Reinheit und Heiligung in unser Leben kommen – wenn Gottes Geist arbeitet … – gerettet sein bringt Rettersinn – alles ist gespalten – niemand betet für mich – die Ehrfurcht vor Gottes Wort – die erste Liebe für Jesus – „ach, Gebetstreffen ist doch altmodisch“ – unsere Herzen sind kalt geworden – was heute nicht ist, kann doch noch kommen – Kinder eines anderen GeistesPredigt herunterladen:Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-16-Was-geht-einer-Erweckung-voraus.mp3 Video https://video-predigten.de/2022/220216-Was-geht-einer-Erweckung-voraus.mp4 ✉️ Abonnieren ✉️ https://berliner-predigten.de/blog/newsletter/ ♥️ Spenden ♥️ https://berliner-predigten.de/blog/spenden/ Keywords deutschheiliger geistendzeitpredigterweckung

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