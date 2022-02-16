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Joh. W. Matutis - Was geht einer Erweckung voraus? - 16. Februar 2022
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0 view • February 16, 2022
Gott duldet keine Sünde. Wenn Gott mir nicht hilft, bin ich verloren. Echte Erweckung ist ein Schock für den alten Menschen.
Stichworte: was Erweckung überhaupt ist – die Sündenerkenntnis und das Suchen nach Gott – die Wiedergutmachung – wie Reinheit und Heiligung in unser Leben kommen – wenn Gottes Geist arbeitet … – gerettet sein bringt Rettersinn – alles ist gespalten – niemand betet für mich – die Ehrfurcht vor Gottes Wort – die erste Liebe für Jesus – „ach, Gebetstreffen ist doch altmodisch“ – unsere Herzen sind kalt geworden – was heute nicht ist, kann doch noch kommen – Kinder eines anderen Geistes
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-02-16-Was-geht-einer-Erweckung-voraus.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220216-Was-geht-einer-Erweckung-voraus.mp4
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