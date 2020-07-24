Het corona geneesmiddel werkt en kost € 15!

Café Weltschmerz, 29 mei 2020Patiënten met vroege corona verschijnselen kunnen makkelijk herstellen. Je moet er wel vroeg bij zijn.Huisarts Rob Elens uit het Limburgse Meijel is de man die het geneesmiddel Hydroxychloroquine in een combinatietherapie met zink en antibiotica met succes toepaste op een 10tal patiënten. Hoewel het middel (een bekend anti-malaria middel) door meerdere onderzoekslaboratoria is getest werd het Elens door de inspectie verboden het voor te schrijven. Hij protesteerde en geeft hier zijn visie.***"If all you've got is a hammer, everything looks like a nail"De bron van de pandemie bevind zich in Zwitserland