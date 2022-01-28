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Пусть будет как в старь - у народа будет Царь!
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40 views • January 28, 2022
Страждет и мучается Русь под игом иноверческим и инородным. Молится русский народ ко Господу о даровании Руси помазанника Божия - Царя. Молится и верит, верит и знает, что близится время, когда Бог примет в объятья своего блудного сына - русский народ и исполнит его чаянья и надежды. На Руси будет Царь! Русь станет Великой и Святой!!!
ТЕКСТ ПЕСНИ:
Испокон стояла в славе
неприступная врагам,
Неподкупна для варягов, так
приятна небесам.
Деревянная, простая, в белом
камне среди берёз,
Ты хранила православие,
Родина моя, до слёз.
Припев:
Пусть и будет как в старь, у
народа будет царь.
Над Россией андреевский
стяг.
Пусть он правит страной,
властью неземной,
В каждом сердце на русской
земле.
И листая книгу жизни,
прозревая судьбы мира,
Серафим Боголюбивый,
вымолил Царя России.
Не для зрелищ, не для хлеба,
царь придёт для жизни новой,
Всех собрать во имя Неба, царствовать во слову
Слова.
Припев.
Дар от Бога царь смиренный, славы в Вышних на
земле,
Пастырь добрый, пастырь верный, со Христом и
во Христе
ТЕКСТ ПЕСНИ:
Испокон стояла в славе
неприступная врагам,
Неподкупна для варягов, так
приятна небесам.
Деревянная, простая, в белом
камне среди берёз,
Ты хранила православие,
Родина моя, до слёз.
Припев:
Пусть и будет как в старь, у
народа будет царь.
Над Россией андреевский
стяг.
Пусть он правит страной,
властью неземной,
В каждом сердце на русской
земле.
И листая книгу жизни,
прозревая судьбы мира,
Серафим Боголюбивый,
вымолил Царя России.
Не для зрелищ, не для хлеба,
царь придёт для жизни новой,
Всех собрать во имя Неба, царствовать во слову
Слова.
Припев.
Дар от Бога царь смиренный, славы в Вышних на
земле,
Пастырь добрый, пастырь верный, со Христом и
во Христе
Keywords
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