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23.08.2021. Вечером ляжете - не было царя, утром встанете и будет царь. (Выпуск № 215 часть II (1)).
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Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:43 Архангел Михаил два часа был со мной. Владыка Зосима. https://www.youtube.com/watch?v=DJkknurszBw.
07:08 Прямо Сейчас Необъяснимое Нечто Происходит По Всему Миру. https://www.youtube.com/watch?v=dVeiFZmi1e0.
12:11 Советские песни часть 3 (Хиты 1971-1973) Песни СССР. https://www.youtube.com/watch?v=awudsDhCkaE.
17:20 В ВОЗ довольны этими митрополитами и лицедеями артистами РФ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=G0aH45TIMEE.
22:35 "КАК БУДУТ УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ С ПОМОЩЬЮ ЖИЖИ?!" ИНТЕРВЬЮ О.ЭЛПИДИЯ НА РАДИО FOCUS FM. https://www.brighteon.com/88209c9e-c779-46e1-ab0e-2904fd181a57.
29:05 Это самое настоящее гонение на христиан. Вакцинация христиан началась! https://www.youtube.com/watch?v=I7dDaDjzwO4.
40:13 Далай-лама. Судьба мира решится в ближайшие годы. https://www.youtube.com/watch?v=7BnyQy77KLU.
42:12 ВАКЦИНАЦИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. «СВЯТЕЙШИЙ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ ХОРОШО», – ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИМИРА ЛЕГОЙДЫ. https://www.youtube.com/watch?v=hUlf3op5DW0.
45:14 ЧЕСТНЫЙ ЕПИСКОП ПРОТИВ ФАШИСТОВ ИЗ РПЦ. https://www.youtube.com/watch?v=m_a4ou1trVY.
51:46 Патриарху неприсягнувшие. https://www.youtube.com/watch?v=89kqVuLRDko.
55:57 ВАЖНО. ТРИ ПРИЧИНЫ НЕ САДИТСЯ НА ? ИГЛУ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=9L2wx3EiBM0.
Сегодня мы поговорим о приходе православного царя, о лже-царях, которые пытаются доказать, что они помазанники. Поговорим о природных катастрофах и аномалиях, а также почему они происходят. Увидим публичных граждан нашего государства, которые призывают сделать иммунизацию. Послушаем интервью отца Элпидия, узнаем, что гонения на христиан уже начались, поговорим о честных и не очень служителях Церкви.
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12:11 Советские песни часть 3 (Хиты 1971-1973) Песни СССР. https://www.youtube.com/watch?v=awudsDhCkaE.
17:20 В ВОЗ довольны этими митрополитами и лицедеями артистами РФ‼️ https://www.youtube.com/watch?v=G0aH45TIMEE.
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