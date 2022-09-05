Цирковое шоу Стимпанк на Ретро велосипеде с хула хупами. Состав №20

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мы все помним цирковой велосипед с огромным передним колесом в мультиках.Его выезд на любом мероприятии сходу поднимает настроение, вызывает доброжелательные улыбки.
А пар, шум паровой машины вызывает ассоциации XIX века и привлекает дополнительное внимание!
Гости с удовольствием отрываются от своих гаджетов, разговоров и становятся на некоторое время довольными детьми окунувшимся в счастливое прошлое!
Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10 Организация мероприятий и праздников Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край
___
Event-агентство ANNA LEGENDA
www.annalegenda.ru
Приглашаем в наши группы и каналы:
Дзен https://zen.yandex.ru/annalegenda
VK https://vk.com/annalegenda_event
OK: https://ok.ru/annalegenda.event
Там-Там https://tt.me/Event_AnnaLegenda
Телеграм https://t.me/EventAnnaLegenda
YouTube: https://www.youtube.com/user/annetbonus
Rutube https://rutube.ru/channel/23662608/
Boosty https://boosty.to/annalegenda
Aitube https://aitube.page.link/iRG8
Bastyon https://bastyon.com/annalegenda?ref=PKXSw8Q4Kdy244Gb1R7GYPvTwiM22JssTf
Hashtap https://www.hashtap.com/@anna.legenda
VC https://vc.ru/u/965341-anna-legenda
___
Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru
Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru
Артисты на встречу гостей www.welcome-krasnodar.ru
___
#annalegenda #анналегенда #организаторанналегенда #организациямероприятий #лучшиеартисты