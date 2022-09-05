Цирковое шоу Стимпанк на Ретро велосипеде с хула хупами. Состав №20

Мы все помним цирковой велосипед с огромным передним колесом в мультиках.Его выезд на любом мероприятии сходу поднимает настроение, вызывает доброжелательные улыбки.

А пар, шум паровой машины вызывает ассоциации XIX века и привлекает дополнительное внимание!

Гости с удовольствием отрываются от своих гаджетов, разговоров и становятся на некоторое время довольными детьми окунувшимся в счастливое прошлое!





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Event-агентство ANNA LEGENDA

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