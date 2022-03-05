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Joh. W. Matutis - Behalte deinen Glauben - 5. März 2022
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0 view • March 05, 2022
Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Eines Tages werden die Rollen getauscht. Es kommt darauf an, dass du den Lauf vollendest.
Stichworte: „ich lass mir doch meinen Herrgott nicht nehmen“ – schütze dein Herz vor dem Bösen – für das Evangelium leiden können – sich nicht schämen – Jesus im Herzen haben – ihr seid Gottes Auserwählte – der kindliche Glaube – ruhig bleiben und nicht jedem antworten – irrt euch nicht … – der Gerechte stimmt mit Gott überein – nicht vom Ziel abgleiten – Gottes Reden erkennen – bin ich noch auf dem Weg?
Predigt herunterladen:
Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-03-05-Behalte-deinen-Glauben.mp3
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Stichworte: „ich lass mir doch meinen Herrgott nicht nehmen“ – schütze dein Herz vor dem Bösen – für das Evangelium leiden können – sich nicht schämen – Jesus im Herzen haben – ihr seid Gottes Auserwählte – der kindliche Glaube – ruhig bleiben und nicht jedem antworten – irrt euch nicht … – der Gerechte stimmt mit Gott überein – nicht vom Ziel abgleiten – Gottes Reden erkennen – bin ich noch auf dem Weg?
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