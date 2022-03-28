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CDL132 - Connais-toi toi-même (NETTOYER VI) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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22 views • March 28, 2022
lundi 28 mars 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL132:f
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je passe en revue les différentes catégories d'ignorance qui ont le plus d'impact négatif sur nos existences pour identifier la démarche la plus puissante et la plus essentielle pour reprendre le pouvoir sur notre vie et pour reconquérir notre souveraineté. Cette démarche est inspirée de l'inscription qui se trouvait sur le fronton du temple de Delphes, dans la Grèce antique : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. »
Je vous présente, concrètement, comment accéder à cette connaissance de soi sur les plans physique, psychique et spirituel. Et je vous démontre en quoi cette démarche peut nous rendre invulnérable aux tentatives de jeux de pouvoir des dirigeants de ce monde.
Référence de l'article (en français) et de la vidéo (en anglais) sur les cas de SIDA provoqués par les injections anti-COVID19 : https://jeminformetv.com/2022/03/24/urgent-les-chiffres-sont-effrayants-des-millions-de-personnes-triplement-vaccinees-attrapent-le-sida-arretez-de-vous-faire-vacciner-le-bilan-est-catastrophique-dr-elizabeth-eads/
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Dans cette vidéo, je passe en revue les différentes catégories d'ignorance qui ont le plus d'impact négatif sur nos existences pour identifier la démarche la plus puissante et la plus essentielle pour reprendre le pouvoir sur notre vie et pour reconquérir notre souveraineté. Cette démarche est inspirée de l'inscription qui se trouvait sur le fronton du temple de Delphes, dans la Grèce antique : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. »
Je vous présente, concrètement, comment accéder à cette connaissance de soi sur les plans physique, psychique et spirituel. Et je vous démontre en quoi cette démarche peut nous rendre invulnérable aux tentatives de jeux de pouvoir des dirigeants de ce monde.
Référence de l'article (en français) et de la vidéo (en anglais) sur les cas de SIDA provoqués par les injections anti-COVID19 : https://jeminformetv.com/2022/03/24/urgent-les-chiffres-sont-effrayants-des-millions-de-personnes-triplement-vaccinees-attrapent-le-sida-arretez-de-vous-faire-vacciner-le-bilan-est-catastrophique-dr-elizabeth-eads/
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