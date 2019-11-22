Mr. V (46η) - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!Ἀφιέρωσε 1 λεπτὸ καὶ συμπλήρωσε ΤΩΡΑ τὴν αἴτησι, τὴν ὁποία θὰ βρῆς στὴν ἱστοσελίδα μαςἢ ἐκτύπωσέ την καὶ ἀπόστειλέ την ταχυδρομικῶς στὴν διεύθυνσινΠρός: Ἐθνικοὺς ΦύλακεςΤ.Θ. 67250, Τ.Κ. 15102, Μελίσσια ἈττικῆςΤὰ στοιχεῖα σου θὰ εἶναι ἄκρως ἐμπιστευτικά!Μετὰ τὴν ἐπεξεργασία τῆς αἰτήσεώς σου καὶ ἀναλόγως ἡλικίας καὶ προσόντων, θὰ σὲ ἐντάξουμε σὲ δράσεις, τὶς ὁποῖες ἑτοιμάζουμε γιὰ ὁλόκληρη τὴν Ἐπικράτεια καὶ τὴν Ὁμογένεια.Ἡ συμμετοχή σου εἶναι ἀπαραίτητη καὶ ἐπιβεβλημένη! Σὲ περιμένουμε!Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῆς ἐκπομπῆς μὲ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ ἀναφέρεται ρητῶς ἡ πηγή.