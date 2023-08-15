BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

The tactics will always change to let the target know he's on watch gov organised stalking
GANG STALKING AUSTRALIA
GANG STALKING AUSTRALIA
523 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
22 views • August 15, 2023

The last time I parked at the back street https://rumble.com/v3205oc-stalkers-making-it-obvious-the-government-using-the-citizens-to-stalk-the-t.html
------------------
Visit my channels
--
https://rumble.com/user/Global_communist_takeover1
https://twitter.com/vinesa1982
https://www.minds.com/aqswdefrgt1/
https://www.bitchute.com/channel/Nfj8fzASS8yT/
https://www.bitchute.com/channel/37Nmvte1KWTE/
https://t.me/FALSEFLAGS123
you don't believe in government run stalking program watch this stalker admitting is getting paid by the government link to the full video a must watch https://www.bitchute.com/video/s7WdCccshH0P/
Seeing through your walls Police stalking A targeted individual Eventually killing him A must watch https://www.bitchute.com/video/ZBQPIM8ivrSe/
Proof stalkers Car mufflers Are modified to Noise campaign Just by pressing a button When driving past the target's house A large percentage of the population are working for the state wakeup https://odysee.com/@gangstalking-australia:8/Avs-20249-1:c
A must watch police making it obvious letting the target know he's on a government watch list https://www.bitchute.com/video/FWNthb4kAX0V/
The fake target - Real gang stalking - ShIll gatekeeper YouTube protected Gets exposed https://www.bitchute.com/video/TudR8teM5d1B/
An Interview With Dave Mcgowan About The Boston Bombing Hoax - Part 1 https://www.bitchute.com/video/3HCg8kPTp3fQ/
AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK MONKEYPOX THE UKRAINE WAR AND IS REAL YOUR AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/1koZQ6OPYKt0/
MUST WATCH COVID VACCINE TESTING WORKER SAID TO ME DON'T TAKE THE VACCINE IT'S A DEPOPULATION AGENDA https://www.bitchute.com/video/gq7scOxNaVvO/
BOSTON HOAXATHON - AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOU'RE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/SQNV3aaPm6oD/
CRISIS ACTORS DIRECTOR'S CUT ADDITION WAKEUP THERE IS NO COVID 19 IT'S A WORLDWIDE STAGED EVENT https://www.bitchute.com/video/Y5H2E9pKJF1q/
COMMUNISM IF THE PEOPLE ARE IN NEED OF A LEADER ONE WILL BE PROVIDED FOR THEM GATEKEEPERS https://www.bitchute.com/video/EYCuUYIuV1Lc/
AUSTRALIAN 911 PORT ARTHUR FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/cn8jbS87I8Wp/
A MUST WATCH BOSTON BOMBINGS WAS A FALSE FLAG https://www.bitchute.com/video/gCmOPVwBSIvV/
FALSE FLAG BBC, CNN NEWS CAUGHT STAGING FAKE NEWS CHEMICAL ATTACKS IN SYRIA 2013 https://www.bitchute.com/video/2KC5D00UuOwE/
SANDY HOOK BOSTON BOMBINGS PRELUDE TO CORONA VIRUS COVID-19 PSYOP FALSE FLAGS https://www.bitchute.com/video/dDmOPvZ4e0vF/
SANDY HOOK FALSE FLAG HOW QUICKLY THE ZIONIST TARGETING PROGRAM CAN INFILTRATE YOUR NEIGHBORHOOD https://www.bitchute.com/video/AxDdYg37zcAp/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS REAL YOURE AN IDIOT https://www.bitchute.com/video/gMQidVcdi0Ie/
SHARE THIS VIDEO BOSTON BOMBING HOAX - EXPLAINED IN 12 MINUTES https://www.bitchute.com/video/7eZRR1Esn7EG/
BOSTON BOMBINGS AFTER WATCHING THIS VIDEO AND YOU STILL THINK COVID-19 IS

Keywords
communismaustraliatargeted individualsgang stalkingstasi
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Russian Intelligence Chief Warns of Real Risk of Large-Scale Conflict in Eurasia

Garrison Vance
U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

U.S. Extends Middle East Troop Deployments Into 2027 as Iran War Drags On

Belle Carter
Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Putin hails 12% trade jump as Indonesian president makes second Russia trip of 2026

Cassie B.
Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Gallup Poll: 89% of Americans View Government Corruption as Widespread

Garrison Vance
SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

SCO Summit in Bishkek Showcases Expanding Eurasian Bloc

Garrison Vance
Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Antiwar.com Urges Support, Cites Troop Peril and Pentagon Priorities

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy