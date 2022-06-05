Δρ FRAJESE ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ: ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟΔΟΜΕΙ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΒΙΝΤ

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1592 views • June 05, 2022





Η πρώτη μελέτη που παρουσίασε ο Frajese και δημοσιεύθηκε από το περιοδικό The Lancet αναδεικνύει τα όρια της προστασίας από το εμβόλιο, η οποία είναι μηδενική μετά από 8 μήνες, αλλά ιδιαίτερα αρνητική μετά από 9 μήνες, δηλαδή κάτω από την προστασία των ανεμβολίαστων. "Πρόκειται για ένα ποσοστό", εξηγεί ο καθηγητής, "που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν για οποιοδήποτε εμβόλιο. Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι τα εμβολιασμένα άτομα αρρωσταίνουν και μολύνονται περισσότερο από τα ανεμβολίαστα άτομα. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετό για να τινάξει όλη την ιστορία στον αέρα". Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται όχι μόνο από το περιοδικό The Lancet, αλλά και από περαιτέρω μελέτες στο The New England Journal of Medicine και στο Nature.



Η ανάλυση του Frajese διερευνά όχι μόνο την έλλειψη αποτελεσματικότητας του εμβολίου, αλλά και το ζήτημα των αλλοιώσεων του ανοσοποιητικού συστήματος και των πιθανών δυσμενών συνεπειών της εμβολιαστικής εκστρατείας. "Τα δεδομένα αυτά πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά", τονίζει η Frajese, "για να δούμε αν έχει προκληθεί βλάβη στους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, βλάβη που ελπίζουμε να είναι μόνο προσωρινή".



Σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, παρατηρήθηκε αύξηση άνω του 25% στις εισαγωγές στα επείγοντα περιστατικά για καρδιαγγειακά προβλήματα στον πληθυσμό κάτω των 40 ετών την ίδια περίοδο με την εκστρατεία εμβολιασμού. "Τα δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα, όχι η γνώμη μου. Κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχει επιστήμη σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να το μελετήσουμε και να μην δίνουμε οδηγίες χωρίς επιστημονική βάση".



Την παρουσίαση του Δρ Giovanni Frajese μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:



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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:



1. Στο RUMBLE:

2. Στο BITCHUTE:

3. Στο ODYSEE:

4. Στο BRIGHTEON: "Θα ήταν καλή ιδέα αυτά τα επιστημονικά δεδομένα να ληφθούν υπόψη από τα θεσμικά όργανα", με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την ομιλία του ο καθηγητής Giovanni Frajese, ενδοκρινολόγος και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης "Foro italico", στην κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή για τα εμβόλια κατά του κόβιντ. Βασιζόμενος στις κυριότερες επιστημονικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε ορισμένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά παγκοσμίως, ο Frajese εξηγεί με σαφήνεια τα επίσημα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τις πιθανές ιατρικές συνέπειές τους.Η πρώτη μελέτη που παρουσίασε ο Frajese και δημοσιεύθηκε από το περιοδικό The Lancet αναδεικνύει τα όρια της προστασίας από το εμβόλιο, η οποία είναι μηδενική μετά από 8 μήνες, αλλά ιδιαίτερα αρνητική μετά από 9 μήνες, δηλαδή κάτω από την προστασία των ανεμβολίαστων. "Πρόκειται για ένα ποσοστό", εξηγεί ο καθηγητής, "που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ πριν για οποιοδήποτε εμβόλιο. Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι τα εμβολιασμένα άτομα αρρωσταίνουν και μολύνονται περισσότερο από τα ανεμβολίαστα άτομα. Αυτό από μόνο του θα ήταν αρκετό για να τινάξει όλη την ιστορία στον αέρα". Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται όχι μόνο από το περιοδικό The Lancet, αλλά και από περαιτέρω μελέτες στο The New England Journal of Medicine και στο Nature.Η ανάλυση του Frajese διερευνά όχι μόνο την έλλειψη αποτελεσματικότητας του εμβολίου, αλλά και το ζήτημα των αλλοιώσεων του ανοσοποιητικού συστήματος και των πιθανών δυσμενών συνεπειών της εμβολιαστικής εκστρατείας. "Τα δεδομένα αυτά πρέπει να εξεταστούν πολύ προσεκτικά", τονίζει η Frajese, "για να δούμε αν έχει προκληθεί βλάβη στους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί, βλάβη που ελπίζουμε να είναι μόνο προσωρινή".Σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature, παρατηρήθηκε αύξηση άνω του 25% στις εισαγωγές στα επείγοντα περιστατικά για καρδιαγγειακά προβλήματα στον πληθυσμό κάτω των 40 ετών την ίδια περίοδο με την εκστρατεία εμβολιασμού. "Τα δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα, όχι η γνώμη μου. Κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι υπάρχει επιστήμη σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει να το μελετήσουμε και να μην δίνουμε οδηγίες χωρίς επιστημονική βάση".Την παρουσίαση του Δρ Giovanni Frajese μπορείτε να κατεβάσετε εδώ: https://www.radioradio.it/media/2022/05/Camera24-5-22-1.pptx -----------------------Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND 2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/ 3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND 4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND Keywords vaccineitalycovid19giovannifrajeseinefficient

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