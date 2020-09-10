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The Roswell Legacy - Jesse Marcel Jr.
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43 views • September 10, 2020
This talk was given by Jesse Marcel Jr. back in 2011 ( September 27- Oct 2) in Lima-Peru. It deals with the Rosswell debris found and the site in New Mexico 1947 when at 10 years of age. He showed the audience a plastic ruler-symbol- depicting the representation of carved inscriptions that he saw in the wreckage fuselage of the crashed aircraft. He became a physician ( M.D:) then he decided to join the Navy. He fought in Iraq. He became a helicopter pilot with 225 hours of flight.
Esta charla fue impartida por Jesse Marcel Jr. en 2011 (27 de septiembre al 2 de octubre) en Lima-Perú. Se trata de los escombros de Rosswell encontrados en el lugar de Nuevo México en 1947 cuando el tenía 10 años de edad. Mostró a la audiencia una regla de plástico -símbolo- que representaba unas inscripciones talladas que vio en los restos del fuselaje del aparato estrellado. Se convirtió en médico (M.D :) y luego decidió unirse a la Marina. Luchó en Irak. Se convirtió en piloto de helicóptero con 225 horas de vuelo.
Cette conférence a été donnée par Jesse Marcel Jr. en 2011 (27 septembre au 2 octobre) à Lima-Pérou. Ce sont les débris de Rosswell trouvés sur le site du Nouveau-Mexique en 1947 alors qu'il avait 10 ans. Il a montré au public une règle en plastique - un symbole - représentant des inscriptions sculptées qu'il a vues sur les restes du fuselage de vehicule écrasé. Il est devenu médecin (M.D :) et a ensuite décidé de rejoindre la Marine. Il a combattu en Irak. Il est devenu pilote d'hélicoptère avec 225 heures de vol.
Dieser Vortrag wurde 2011 (27. September - 2. Oktober) von Jesse Marcel Jr. in Lima-Peru gehalten. Es befasst sich mit den gefundenen Rosswell-Trümmern und dem Standort in New Mexico 1947 als er 10 Jahre alt war. Er zeigte dem Publikum ein Plastiklineal-Symbol, das die Darstellung geschnitzter Inschriften darstellt, die er im Wrackrumpf des abgestürzten Apparat sah. Er wurde Arzt (M.D. :), dann beschloss er, sich der Marine anzuschließen. Er hat im Irak gekämpft. Er wurde Hubschrauberpilot mit 225 Flugstunden.
Questo discorso è stato tenuto da Jesse Marcel Jr. nel 2011 (dal 27 settembre al 2 ottobre) a Lima-Perù. Si tratta dei detriti di Roswell trovati e salvati da suo padre, Jesse Marcel Sr. nel New Mexico nel 1947, quando Jesse Jr. aveva 10 anni. Ha mostrato al pubblico un righello di plastica - un simbolo - che rappresentava iscrizioni scolpite che aveva visto sui resti della fusoliera dell'aereo precipitato. È diventato un medico (M.D :) e poi ha deciso di entrare in Marina. Ha combattuto in Iraq. È diventato un pilota di elicottero con 225 ore di volo.
该演讲由Jesse Marcel Jr.于2011年（9月27日至10月2日）在秘鲁利马进行。 它处理由罗斯杰（父亲）杰西•马塞尔（Jesse Marcel Sr.）于1947年在杰西（Jesse Jr.）时才1岁的高级情报官发现的碎片。 他向观众展示了一个塑料标尺符号-描绘了他在坠毁的车辆或不明飞行物（又名A.P.A.P.空中现象）的残骸中看到的雕刻铭文的表示形式。 他成为一名医师（医学博士），然后决定加入海军。 他在伊拉克作战。 他成为飞行员，飞行了225小时。 他享年68岁，以上校级别退休。
この講演は、2011年（9月27日〜10月2日）にリマペルーでジェシーマルセルジュニアが行いました。 ジェシージュニアが1歳の1947年に、ニューメキシコで一流のインテリジェントオフィサーとして父親のジェシーマルセルシニアが見つけたロズウェルの破片を扱います。 彼は聴衆に、墜落した車両またはUFO、別名A.P.空中現象の残骸胴体に見られた、刻まれた碑文の描写を表すプラスチックの定規記号を示しました。 彼は医師（M.D：）になり、その後海軍に入隊することを決めました。 彼はイラクで戦った。 彼は225時間の飛行でヘリコプターのパイロットになった。 彼は68歳で大佐の階級で引退した。
Об этом говорил Джесси Марсель-младший еще в 2011 году (27 сентября - 2 октября) в Лиме, Перу. Он касается обломков Розуэлла, найденных его отцом, Джесси Марселем-старшим, в качестве первоклассного умного офицера в Нью-Мексико в 1947 году, когда Джесси-младшему было 10 лет. Он показал аудитории пластиковую линейку-символ, изображающую резные надписи, которые он видел на обломках фюзеляжа разбившегося транспортного средства или НЛО, также известного как А.П. Воздушные явления. Он стал врачом (MD :), затем решил пойти на флот. Он воевал в Ираке. Он стал пилотом вертолета с 225 часами налета. Ушел в отставку в звании полковника в 68 лет.
Esta charla fue impartida por Jesse Marcel Jr. en 2011 (27 de septiembre al 2 de octubre) en Lima-Perú. Se trata de los escombros de Rosswell encontrados en el lugar de Nuevo México en 1947 cuando el tenía 10 años de edad. Mostró a la audiencia una regla de plástico -símbolo- que representaba unas inscripciones talladas que vio en los restos del fuselaje del aparato estrellado. Se convirtió en médico (M.D :) y luego decidió unirse a la Marina. Luchó en Irak. Se convirtió en piloto de helicóptero con 225 horas de vuelo.
Cette conférence a été donnée par Jesse Marcel Jr. en 2011 (27 septembre au 2 octobre) à Lima-Pérou. Ce sont les débris de Rosswell trouvés sur le site du Nouveau-Mexique en 1947 alors qu'il avait 10 ans. Il a montré au public une règle en plastique - un symbole - représentant des inscriptions sculptées qu'il a vues sur les restes du fuselage de vehicule écrasé. Il est devenu médecin (M.D :) et a ensuite décidé de rejoindre la Marine. Il a combattu en Irak. Il est devenu pilote d'hélicoptère avec 225 heures de vol.
Dieser Vortrag wurde 2011 (27. September - 2. Oktober) von Jesse Marcel Jr. in Lima-Peru gehalten. Es befasst sich mit den gefundenen Rosswell-Trümmern und dem Standort in New Mexico 1947 als er 10 Jahre alt war. Er zeigte dem Publikum ein Plastiklineal-Symbol, das die Darstellung geschnitzter Inschriften darstellt, die er im Wrackrumpf des abgestürzten Apparat sah. Er wurde Arzt (M.D. :), dann beschloss er, sich der Marine anzuschließen. Er hat im Irak gekämpft. Er wurde Hubschrauberpilot mit 225 Flugstunden.
Questo discorso è stato tenuto da Jesse Marcel Jr. nel 2011 (dal 27 settembre al 2 ottobre) a Lima-Perù. Si tratta dei detriti di Roswell trovati e salvati da suo padre, Jesse Marcel Sr. nel New Mexico nel 1947, quando Jesse Jr. aveva 10 anni. Ha mostrato al pubblico un righello di plastica - un simbolo - che rappresentava iscrizioni scolpite che aveva visto sui resti della fusoliera dell'aereo precipitato. È diventato un medico (M.D :) e poi ha deciso di entrare in Marina. Ha combattuto in Iraq. È diventato un pilota di elicottero con 225 ore di volo.
该演讲由Jesse Marcel Jr.于2011年（9月27日至10月2日）在秘鲁利马进行。 它处理由罗斯杰（父亲）杰西•马塞尔（Jesse Marcel Sr.）于1947年在杰西（Jesse Jr.）时才1岁的高级情报官发现的碎片。 他向观众展示了一个塑料标尺符号-描绘了他在坠毁的车辆或不明飞行物（又名A.P.A.P.空中现象）的残骸中看到的雕刻铭文的表示形式。 他成为一名医师（医学博士），然后决定加入海军。 他在伊拉克作战。 他成为飞行员，飞行了225小时。 他享年68岁，以上校级别退休。
この講演は、2011年（9月27日〜10月2日）にリマペルーでジェシーマルセルジュニアが行いました。 ジェシージュニアが1歳の1947年に、ニューメキシコで一流のインテリジェントオフィサーとして父親のジェシーマルセルシニアが見つけたロズウェルの破片を扱います。 彼は聴衆に、墜落した車両またはUFO、別名A.P.空中現象の残骸胴体に見られた、刻まれた碑文の描写を表すプラスチックの定規記号を示しました。 彼は医師（M.D：）になり、その後海軍に入隊することを決めました。 彼はイラクで戦った。 彼は225時間の飛行でヘリコプターのパイロットになった。 彼は68歳で大佐の階級で引退した。
Об этом говорил Джесси Марсель-младший еще в 2011 году (27 сентября - 2 октября) в Лиме, Перу. Он касается обломков Розуэлла, найденных его отцом, Джесси Марселем-старшим, в качестве первоклассного умного офицера в Нью-Мексико в 1947 году, когда Джесси-младшему было 10 лет. Он показал аудитории пластиковую линейку-символ, изображающую резные надписи, которые он видел на обломках фюзеляжа разбившегося транспортного средства или НЛО, также известного как А.П. Воздушные явления. Он стал врачом (MD :), затем решил пойти на флот. Он воевал в Ираке. Он стал пилотом вертолета с 225 часами налета. Ушел в отставку в звании полковника в 68 лет.
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