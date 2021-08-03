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"Een Pandemie van de Ongevaccineerden
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10 views • August 03, 2021
"Een Pandemie van de Ongevaccineerden"
De CDC heeft in mei 10.000 COVID-19 infecties vastgesteld bij gevaccineerden. Ze zijn nu gestopt met tellen.
Nu, de krantenkoppen zeggen "pandemie van de ongevaccineerden" en "99% van de nieuwe COVID gevallen komen van de ongevaccineerden".
Het is duidelijk dat als je stopt met het tellen van COVID-19 infecties bij de "gevaccineerden", dan komen alle COVID-19 infecties van de "ongevaccineerden".
Dr. Peter McCullough zegt dat de realiteit is dat ongeveer 50% van de huidige COVID-19 infecties afkomstig zijn van de gevaccineerden.
De CDC heeft in mei 10.000 COVID-19 infecties vastgesteld bij gevaccineerden. Ze zijn nu gestopt met tellen.
Nu, de krantenkoppen zeggen "pandemie van de ongevaccineerden" en "99% van de nieuwe COVID gevallen komen van de ongevaccineerden".
Het is duidelijk dat als je stopt met het tellen van COVID-19 infecties bij de "gevaccineerden", dan komen alle COVID-19 infecties van de "ongevaccineerden".
Dr. Peter McCullough zegt dat de realiteit is dat ongeveer 50% van de huidige COVID-19 infecties afkomstig zijn van de gevaccineerden.
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