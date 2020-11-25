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Tempeliergekkie Marco gooit het bijltje erbij neer.
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92 views • November 25, 2020
Ook deze kansloze strijder is er klaar mee. Met al die verdeeldheid en ruzie is er geen verbinden meer aan.
In de wandelgangen werd er gefluisterd dat ook hij bij de politie zit en dat vindt hij niet zo grappig.
Doet hij daar al die moeite voor!
Hij is het dus zat, valt ook niet mee, 5 jaar 'strijden', al zijn vrienden is hij erdoor kwijt, alles op spel gezet en dan is dit de dank!
Dus gooit hij al zijn frustratie maar in een kneuterig filmpje, wederom met bombastische muziek erin verwerkt, zodat het nog wat lijkt allemaal, want al met al is dit natuurlijk bijna lachwekkend.
Dikke faal Marco, je stelt dus geen ruk voor als verbinder.
En filmpjes maken gaat ook al kut.
Toedeloe.
In de wandelgangen werd er gefluisterd dat ook hij bij de politie zit en dat vindt hij niet zo grappig.
Doet hij daar al die moeite voor!
Hij is het dus zat, valt ook niet mee, 5 jaar 'strijden', al zijn vrienden is hij erdoor kwijt, alles op spel gezet en dan is dit de dank!
Dus gooit hij al zijn frustratie maar in een kneuterig filmpje, wederom met bombastische muziek erin verwerkt, zodat het nog wat lijkt allemaal, want al met al is dit natuurlijk bijna lachwekkend.
Dikke faal Marco, je stelt dus geen ruk voor als verbinder.
En filmpjes maken gaat ook al kut.
Toedeloe.
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