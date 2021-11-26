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Laurent Toubiana : la « cinquième vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
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54 views • November 26, 2021
Titre d'origine : [EXCLUSIF] Laurent Toubiana répond à nos questions!
25 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=aLKa-Qvsp5E
Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie : https://www.youtube.com/channel/UCIA3flGw7EPkw9c7S-qGjbQ
Article de Laurent Toubiana : La « cinquième vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
https://covid.irsan.eu/fr/documentation/index/voir/5
Tableau de bord IRSAN : https://covid.irsan.eu/fr/script/covid/resume_epidemique
Rapport de l'ATIH - Agence Technique de l'Activité sur l'Hospitalisation : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/4144/aah_2020_analyse_covid.pdf
Sur ce rapport :
https://www.nexus.fr/actualite/sante/rapport-fracassant-atih-covid/
https://www.lelibrepenseur.org/le-rapport-dactivite-de-latih-de-2020-a-ete-publie/
Décoder l'éco : L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version
https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
et cf. L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version
23 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
Décoder l'éco : https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w
L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a sorti un rapport d'analyse sur l'impact de la Covid-19 sur les hospitalisations durant l'année 2020. Ce rapport a notamment révélé que pendant l'année 2020, les hospitalisations pour Covid n'ont finalement représenté que 2% de l'activité hospitalière sur l'année.
Toutes les sources sont sur l'article agoravox : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/l-activite-hospitaliere-en-2020-la-237405
Description d'origine :
Avec Laurent Toubiana, épidémiologiste
Quelques liens :
https://bit.ly/LigneDroite25novembre
http://recherche.irsan.fr/
Ligne Droite est une émission indépendante. Afin de la sauvegarder, Ligne Droite refuse toute ressource publicitaire et ne vit que grâce à ses auditeurs. Vous pouvez nous soutenir à https://bit.ly/SoutenirLigneDroite
Suivez-nous sur :
Twitter : https://bit.ly/TwitterLigneDroite
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TikTok : https://bit.ly/TikTokLigneDroite
Et retrouvez toutes nos vidéos à cette adresse: https://bit.ly/CrowdbunkerLigneDroite
Pour nous écouter sur la bande FM :
Paris et Île-de-France : 95,6
Caen : 100,6
Chartres : 104,5
Cherbourg : 87,8
Le Havre : 101,1
Le Mans : 98,8
Une émission dirigée par Clémence Houdiakova
Réalisation et production audio : Franck et Arnaud
Réalisation vidéo : Vincent
Journalistes et programmation : Emmanuelle Noël et Romane Ribeiro
Pour le confort de tous, nous vous prions de rester courtois dans vos commentaires.
25 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=aLKa-Qvsp5E
Ligne Droite • La matinale de Radio Courtoisie : https://www.youtube.com/channel/UCIA3flGw7EPkw9c7S-qGjbQ
Article de Laurent Toubiana : La « cinquième vague », nouvel épisode d’un feuilleton qui a trop duré
https://covid.irsan.eu/fr/documentation/index/voir/5
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Décoder l'éco : L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version
https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
et cf. L'activité hospitalière en 2020 : la vraie version
23 novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Ghb3mykWyvA
Décoder l'éco : https://www.youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w
L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) a sorti un rapport d'analyse sur l'impact de la Covid-19 sur les hospitalisations durant l'année 2020. Ce rapport a notamment révélé que pendant l'année 2020, les hospitalisations pour Covid n'ont finalement représenté que 2% de l'activité hospitalière sur l'année.
Toutes les sources sont sur l'article agoravox : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/l-activite-hospitaliere-en-2020-la-237405
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