Павел цитирует в 1-м Коринфянам из 📜 Книги (Свитка) Исаии. Протокол школы Лиланда Джонса от 3 августа 2025 г.

ДОКУМЕНТ с переводом
pdf
doc
odt
Ориг. англ
https://docs.google.com/document/d/1500_0kubE8lwc05vmiYHUKXDH4DVfkWS/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RxgRz1qROxROXzKifDbPSlIucvKNspyd/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
Аудиозапись
Обсуждение к этим видео и док-нтам в группе канала Неба Луч
группа
Фрагменты:
“Апостол Павел в 1-м послании к Коринфянам обращается к Книге Исаии, когда излагает своё учение.
Крест Христа является камнем преткновения для иудеев.
1 Кор 1:23 а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев — соблазн…
1 Cor 1:23 KJV “unto the Jews a stumbling block” = “для иудеев камень преткновения” https://biblehub.com/kjvs/1_corinthians/1.htm
В последние времена Храм из пророчества Иезекииля является камнем преткновения для христиан. Мы видим это в Исаии 8:14.
Ис 8:14 И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля…
Isa 8:14 KJV And he shall be for a sanctuary; a stone of stumbling and for a rock of offence to both the houses of Israel... = И он будет святилищем; камнем преткновения/спотыкания и скалой оскорбления/обиды для обоих домов Израиля…
https://biblehub.com/kjvs/isaiah/8.htm
Павел пишет о том, как служение евангелия становится театром (зрелищем θέατρον) для мира, как и пророка Исаию Бог сделал знамением.
1 Кор 4:9 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорёнными к смерти, потому что мы сделались позорищем (θέατρον) для мира, для Ангелов и человеков.
1 Cor 4:9 ESV … like men sentenced to death, because we have become a spectacle (θέατρον) to the world, to angels, and to men = … как людей, осуждённых на смерть, потому что мы стали театром/посмешищем (θέατρον) для мира, для ангелов, и для людей
https://biblehub.com/esv/1_corinthians/4.htm
Ис 20:3 ... как раб Мой Исаия ходил нагой и босой три года, в указание и предзнаменование о Египте и Ефиопии,
В 15-й главе 1-го послания Коринфянам на первом плане тема Воскресения, и в этой главе есть много отсылок к Исаии.
1 Кор 15:3 … Христос умер за грехи наши, по Писанию,
Этот стих отсылает ко всей 53-й главе Исаии, которая рисует яркую картину Распятия Хиста.
В 14-15 главах послания Павла мы видим то же самое, о чём пророчествовал Исаия. Указывает ли голос трубы в 18-м стихе на Исаию?
1 Кор 14:8 И если труба будет издавать неопределённый звук, кто станет готовиться к сражению?
Ис 58:1 … возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его...
Мы снова видим трубу, что можно соотнести с трубой из Исаии 27:13.
1 Кор 15:52 … при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.
Ис 27:13 ... вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме.
Когда Павел говорит, что мёртвые воскреснут, он использует греческий глагол ἐγείρω g1453, который также употреблён в Ис 26:19, где описывается воскресение.
Ис 26:19 ABP Мёртвые восстанут/воскреснут, и те в гробах/могилах будут подняты/воскрешены (ἐγείρω). (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/isaiah/26.htm)”
