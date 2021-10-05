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Der Sturm — 4-Jahres-Delta - Heute!
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50 views • October 05, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Heute vor 4 Jahren trommelt PoTUS seine Generäle zusammen und sagt zur Presse: ❝Das ist die Ruhe vor dem Sturm"❞
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
DJT zeichnet ein "Q" in die Luft, während er das sagt.
Was hat das zu bedeuten? - Es war 23 Tage vor dem ersten Q-Drop,
was das Argument entkräftet, dass DJT die Q-Bewegung ansprach, um Stimmen zu gewinnen.
Dies beweist, dass Trump sich der der Q-Drops des Militärgeheimdienstes sehr wohl bewusst war...
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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DJT zeichnet ein "Q" in die Luft, während er das sagt.
Was hat das zu bedeuten? - Es war 23 Tage vor dem ersten Q-Drop,
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Dies beweist, dass Trump sich der der Q-Drops des Militärgeheimdienstes sehr wohl bewusst war...
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