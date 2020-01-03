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Kto kontroluje naše peniaze.
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5 views • January 03, 2020
Dnes som sa rozhodol pripraviť dokument, ktorý vám ukáže realitu nášho finančného systému od jeho počiatkov a prečo si myslím, že náš monetárny systém, ako taký nebude schopný fungovať v podobe, ako ho poznáme a príde zmena, ktorá bude pôsobiť ako ľadová sprcha pre ľudí, ktorí žijú v rozprávke ideálneho sveta, kde všetko funguje a netreba sa ničoho báť.
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Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
Zdroj . ColdFusion -- Who Controls All of Our Money?
Instagram - bfibitcoin
Facebook - Bitcoin - Investícia do budúcnosti BFI
Twitter - @BitcoinBfi
Brighteon - Bitcoin BFI
Lbry - https://open.lbry.com/@BFI:d
Steemit - @investovanie
3speak - investovanie
Patreon - Bitcoin - Investícia do budúcnosti BFI
Všetky linky na registráciu a kúpu kryptomien nájdete tu . .
https://www.coinbase.com/join/5992233a962748025b3cbf91
https://www.binance.com/?ref=17637398
Nový Brave prehliadač bez reklám
https://brave.com/bit369
Pokiaľ nás kanál chcete podporiť malou dotáciou linky nájdete tu .
Bitcoin Donation Adresa:
1BQPUPWogfCVDaiCXLNpY9SWt5AAFiyM5s
Litecoin Donation Adresa:
LQ5HzxpS1RC9w1VP5p9ENS2xMJXoPUq58K
Ethereum Donation Adresa:
0x2f333985bE9f8b69A911297119e3e3E8615938fb
Veľmi pekne ďakujeme...
PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
Zdroj . ColdFusion -- Who Controls All of Our Money?
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