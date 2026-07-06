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JITTERBUG SHUFFLE
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
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JITTERBUG SHUFFLE

BY

HERMES THOTH ESAMUEL

WITH

NATALIE MACMASTER-‘BLUEPRINT’-TRACK 11


BET YOU DIDN’T KNOW I LOVE TO FIDDLE

BET YOU DIDN’T KNOW IT’S LIKE THE FIDDLE

BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE 

         TO BE PLAYED WHILE MY LOVE I FIDDLE

DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND TWIRL

THE JITTERBUG SWIRL, WATCH HER SWAY AND SWIRL


SUCH A FUNNY WAY TO SAY YOU LOVE ME 

SUCH A FUNNY THING, YOUR HEART’S EXPLODING

NOTHING IN THIS WORLD CAN MAKE YOU SO HAPPY

THAT’S WHY I WROTE THE JITTERBUG SHUFFLE

DANCE WITH ME……….OH, MY HEART

BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE, 

         TO BE PLAYED JUST A LITLLE, WHILE MY LOVE I FIDDLE


HEY  HEY

JITTERBUG SWIRL……..WATCH HER SWAY AND TWIRL

DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND TWIRL

THE JITTERBUG SWIRL…YEA…WATCH HER SWAY AND SWIRL


SUCH A FUNNY WAY TO SAY YOU LOVE ME

SUCH A FUNNY THING, YOUR HEART’S EXPLODING

NOTHING IN THIS WORLD CAN MAKE YOU SO HAPPY

THAT’S WHY I WROTE THE JITTERBUG SHUFFLE

DANCE WITH ME……..OH, MY HEART

BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE, 

         TO BE PLAYED JUST A LITLLE, WHILE MY LOVE I FIDDLE


HEY  HEY  HEY  HEY  HEY  HEY

HEY  HEY  HEY  HEY  HEY  HEY

DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND SWIRL

THE JITTERBUG SWIRL…YEA….WATCH HER SWAY AND TWIRL


SPIN AROUND AND DOSEDO, TELLING SECRETS NO ONE KNOWS

THE JITTERBUG I DANCE IN YOU, MAKES YOU SWAY AND TWIRL YOU WILL

FILL MY CUP I’M THIRSTY DEAR, THIS KNIGHT’S BEEN ON THE ROAD

CHASING DRAGONS THROUGH THE GLEN, COULD USE SOME LOVING TRUE

WOULD YOU…….YES…….YOU……DANCE WITH ME


REPEAT LAST TWO VERSES


(GO TO PAGE TWO)


JITTERBUG SHUFFLE (CONTINUED PAGE 2)


INSIDE WHERE MY LOVER HAS A RUBY RED TULIP

MAKES THE SWEETEST DRINK OF HONEY THAT IS SO DIVINE


THERE’S A SIGN, WHEN MY HONEY OFFERS RUBY RED TWO LIPS

SAYING THAT I’M WELCOME, WHY DON’T WE DANCE


INSIDE, I JIGGLE AND SHAKE HER ALL OVER

SPIN AROUND INSIDE UNTIL SHE WETS HER PANTS

THEN WE KISS AND CUDDLE

HURRY UP AND DRINK A TOAST TO LOVE

AND THEN WE DANCE AGAIN


REPEAT LAST TWO VERSES


THANK YOU FOR THE LOVELY DRINK

THE TOAST WAS MADE OF LOVING GRACE

DON’T HESITATE TO ASK

I LOVE TO DANCE THE JITTERBUG WITH YOU


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
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