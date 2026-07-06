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JITTERBUG SHUFFLE
BY
HERMES THOTH ESAMUEL
WITH
NATALIE MACMASTER-‘BLUEPRINT’-TRACK 11
BET YOU DIDN’T KNOW I LOVE TO FIDDLE
BET YOU DIDN’T KNOW IT’S LIKE THE FIDDLE
BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE
TO BE PLAYED WHILE MY LOVE I FIDDLE
DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND TWIRL
THE JITTERBUG SWIRL, WATCH HER SWAY AND SWIRL
SUCH A FUNNY WAY TO SAY YOU LOVE ME
SUCH A FUNNY THING, YOUR HEART’S EXPLODING
NOTHING IN THIS WORLD CAN MAKE YOU SO HAPPY
THAT’S WHY I WROTE THE JITTERBUG SHUFFLE
DANCE WITH ME……….OH, MY HEART
BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE,
TO BE PLAYED JUST A LITLLE, WHILE MY LOVE I FIDDLE
HEY HEY
JITTERBUG SWIRL……..WATCH HER SWAY AND TWIRL
DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND TWIRL
THE JITTERBUG SWIRL…YEA…WATCH HER SWAY AND SWIRL
SUCH A FUNNY WAY TO SAY YOU LOVE ME
SUCH A FUNNY THING, YOUR HEART’S EXPLODING
NOTHING IN THIS WORLD CAN MAKE YOU SO HAPPY
THAT’S WHY I WROTE THE JITTERBUG SHUFFLE
DANCE WITH ME……..OH, MY HEART
BET YOU DIDN’T KNOW I DESIGNED THE FIDDLE,
TO BE PLAYED JUST A LITLLE, WHILE MY LOVE I FIDDLE
HEY HEY HEY HEY HEY HEY
HEY HEY HEY HEY HEY HEY
DANCE AROUND INSIDE MY LOVE, MAKE HER SWAY AND SWIRL
THE JITTERBUG SWIRL…YEA….WATCH HER SWAY AND TWIRL
SPIN AROUND AND DOSEDO, TELLING SECRETS NO ONE KNOWS
THE JITTERBUG I DANCE IN YOU, MAKES YOU SWAY AND TWIRL YOU WILL
FILL MY CUP I’M THIRSTY DEAR, THIS KNIGHT’S BEEN ON THE ROAD
CHASING DRAGONS THROUGH THE GLEN, COULD USE SOME LOVING TRUE
WOULD YOU…….YES…….YOU……DANCE WITH ME
REPEAT LAST TWO VERSES
(GO TO PAGE TWO)
JITTERBUG SHUFFLE (CONTINUED PAGE 2)
INSIDE WHERE MY LOVER HAS A RUBY RED TULIP
MAKES THE SWEETEST DRINK OF HONEY THAT IS SO DIVINE
THERE’S A SIGN, WHEN MY HONEY OFFERS RUBY RED TWO LIPS
SAYING THAT I’M WELCOME, WHY DON’T WE DANCE
INSIDE, I JIGGLE AND SHAKE HER ALL OVER
SPIN AROUND INSIDE UNTIL SHE WETS HER PANTS
THEN WE KISS AND CUDDLE
HURRY UP AND DRINK A TOAST TO LOVE
AND THEN WE DANCE AGAIN
REPEAT LAST TWO VERSES
THANK YOU FOR THE LOVELY DRINK
THE TOAST WAS MADE OF LOVING GRACE
DON’T HESITATE TO ASK
I LOVE TO DANCE THE JITTERBUG WITH YOU