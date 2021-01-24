© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Donald John Trump - Der Film
Follow
1
Download MP3
Share
Report
11 views • January 24, 2021
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Komplette Handlung und Informationen zu Ambition - Die Donald Trump Geschichte
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
1972: Donald Trump ist 26 Jahre alt und im Gegensatz zu seinem Bruder Fred jr. ein harter Geschäftsmann. Dennoch schafft er es nicht aus dem Schatten seines Vaters, Fred Sr. einem Millionär, herauszutreten. Donald hat die Vision das größte Hotel in New York als architektonisches Meisterwerk aus Glas zu bauen. Er schafft es - trotz Widerstände der Banken und seines Vaters und macht das Hotel zu einem Riesenerfolg. Trump Tower war der Beginn einer beispiellosen Karriere. Nach der Hochzeit mit Ivana steigen beide ins Kasino-Geschäft in Atlantic City ein. So gut die Geschäfte der Trumps auch laufen, so schlecht läuft ihr Privatleben. Die große Wende bringt den Ruin nahe.
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Komplette Handlung und Informationen zu Ambition - Die Donald Trump Geschichte
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
1972: Donald Trump ist 26 Jahre alt und im Gegensatz zu seinem Bruder Fred jr. ein harter Geschäftsmann. Dennoch schafft er es nicht aus dem Schatten seines Vaters, Fred Sr. einem Millionär, herauszutreten. Donald hat die Vision das größte Hotel in New York als architektonisches Meisterwerk aus Glas zu bauen. Er schafft es - trotz Widerstände der Banken und seines Vaters und macht das Hotel zu einem Riesenerfolg. Trump Tower war der Beginn einer beispiellosen Karriere. Nach der Hochzeit mit Ivana steigen beide ins Kasino-Geschäft in Atlantic City ein. So gut die Geschäfte der Trumps auch laufen, so schlecht läuft ihr Privatleben. Die große Wende bringt den Ruin nahe.
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.