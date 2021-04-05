'Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности. Прямой эфир

2 февраля 2021 состоялся научно-общественный круглый стол на тему "Всероссийская вакцинация или угроза национальной безопасности" по инициативе Заслуженной артистки России Марии Шукшиной.



С момента объявления на территории РФ пандемии коронавируса прошел год. За это время в обществе накопилось много вопросов, связанных как с природой самого вируса, так и с мерами, которые предпринимаются властями для борьбы с «пандемией».



В официальных документах коронавирусная инфекция подчеркнуто называется «новой», а это значит, что научная база о ней только накапливается. На этом этапе обычно выдвигаются различные научные гипотезы, эти гипотезы свободно обсуждаются и в процессе научной дискуссии ученые приходят к единому мнению. Однако в случае с «новой коронавирусной инфекцией» научная дискуссия была отменена.



Организаторы круглого стола ставят своей целью вернуть нашим ученым право на свободный обмен мнениями. Более того, мы хотим, чтобы наши граждане получили право услышать все научные точки зрения и обрели возможность принять осознанное решение о вакцинации.



Участники мероприятия:



1. Маргарита Павлова, член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области.

2. Александр Головашкин, покловник полиции Герой Российской Федерации.

3. Николай Земцов, депутат ГосДумы.

4. Игорь Гундаров, советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова.

5. Владислав Шафиалинов, президент Группы медицинских компаний "Ваш Доктор", профессор, доктор медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории.

6. Александр Полетаев, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель Медицинского Исследовательского Центра «Иммункулус», ведущий специалист в области иммунологии, иммунобиотехнологии, нейроиммунохимии.

7. Александр Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН).

8. Павел Воробьев - доктор медицинских наук, профессор, советник губернатора Орловской области, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.

9. Андрей Цветков, иммунолог, вирусолог и бактериолог.

10. Елена Калле, молекулярный биолог.

11. Александр Саверский, президент общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», юрист.

12. Ольга Николаевна Четверикова, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.

13. Дмитрий Казаков, адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнёры", член Московской областной коллегии адвокатов, Почётный адвокат Адвокатской палаты Московской области.

14. Павлов Андрей Васильевич, полковник ВМФ, участник совета общероссийского офицерского собрания.

15. Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности, православный детский психолог.

16. Александр Порожняков, руководитель общественного движения Царский Крест.