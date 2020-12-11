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Θα είναι συνταρακτικά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν ...
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61 views • December 11, 2020
- O κορωναϊός σύντομα θα εξαφανιστεί, απότομα. Και μαζί μ’ αυτόν, θα πέσει στα τάρταρα και θα περάσει στην ιστορία ως παροδικό γεγονός, και το εμβόλιο της δυναστείας του Bill Gates, των Rothschild, των Rockefeller και του George Soros.
- Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται! Θα είναι συνταρακτικά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν πάρα πολύ σύντομα, σε όλο τον κόσμο. Θα εξελίσσονται και θα εναλλάσσονται τόσο γρήγορα, που θα ξεχνάμε τα προηγούμενα.
- Θα περάσουμε μπόρες, αλλά όχι τόσο όσο οι άλλοι.
- Ο Ερντογάν δεν έχει άλλη επιλογή ... Θα γίνει σοβαρό επεισόδιο με την Ελλάδα αλλά αυτό θα είναι ... το τέλος του. Να προσευχόμαστε να μην γίνει εντός του 12ημέρου των Χριστουγέννων.
Πηγή: Stilos Orthodoxias
- Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έρχεται! Θα είναι συνταρακτικά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν πάρα πολύ σύντομα, σε όλο τον κόσμο. Θα εξελίσσονται και θα εναλλάσσονται τόσο γρήγορα, που θα ξεχνάμε τα προηγούμενα.
- Θα περάσουμε μπόρες, αλλά όχι τόσο όσο οι άλλοι.
- Ο Ερντογάν δεν έχει άλλη επιλογή ... Θα γίνει σοβαρό επεισόδιο με την Ελλάδα αλλά αυτό θα είναι ... το τέλος του. Να προσευχόμαστε να μην γίνει εντός του 12ημέρου των Χριστουγέννων.
Πηγή: Stilos Orthodoxias
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