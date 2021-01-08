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08.01.2021. Новости. Как привлекать полицейских к уголовной ответственности (Выпуск № 184 часть I (1)).
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4643 views • January 07, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:56 Теория пройдена пора приступать к практике. https://www.youtube.com/watch?v=EZ1OPpmhCrg.
15:21 РОСПОТРЕБНАДЗОР, МИНЗДРАВ призвали к ответу. https://www.youtube.com/watch?v=vTiF3S-u7lo.
30:29 Военные РФ узнают, что служат в оккупационной армии. https://www.youtube.com/watch?v=YQo_mqtpEAc&;feature=youtu.be
34:05 «Смотрите в нижний объектив...» А верхний ДЛЯ ЧЕГО؟! биометрия в армии. https://m.ok.ru/video/1558727168341.
35:23 Биометрия в армии. https://www.youtube.com/watch?v=DxYzjoIeqHI&;feature=youtu.be.
40:37 В вакцине СПУТНИК используются эмбрионы. https://vk.com/wall-53664310_319623.
43:52 "ТОЛЬКО РОССИЯ ВЫСТОИТ!.." ОТКРОВЕНИЯ "ОДЕРЖИМОГО" ИЗ ГРЕЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=qnLjKpaadNA .
50:58 Как выглядит нечистая сила Часть 4. https://www.youtube.com/watch?v=yf0-VJVUU-o.
53:50 Как выглядит нечистая сила Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=jKKPPDBLbxM.
01:00:40 "ТОЛЬКО РОССИЯ ВЫСТОИТ!.." ОТКРОВЕНИЯ "ОДЕРЖИМОГО" ИЗ ГРЕЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=qnLjKpaadNA .
01:14:37 Правовая база для «паспортов прививок» и принудительной медицины: президент подписал закон «О биологической безопасности в РФ». http://katyusha.org/view?id=15849.
01:16:15 В России стартовала выдача паспортов вакцинированных. https://www.rbc.ru/society/02/01/2021/5ff055529a79478437bd91b0 .
01:16:53 Письмо слушателя. ГКНБ при содействии ФСБ СОВЕРШАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ , ПРИМЕНЯЯ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ РАДИОСОН.
Сегодня мы поговорим о выборе каждого из нас: действие или бездействие и апатия, о том, чтобы изменить мир, надо пытаться изменить то, на что реально повлиять, а не жить по принципу «моя хата с краю». Увидим, что биометрия активно используется в вооружённых силах, какие гербы используются в действующей армии. Напомним, что вакцинируясь, становишься каннибалом, так как в вакцине используются эмбрионы человека. Так же посмотрим на откровения и признания «одержимого» из Греции (его утверждения: эпидемии, прививки, биометрия, электронные паспорта – это все от дьявола, нечистая сила прочно и обстоятельно укоренилась в человечестве). Обсудим то, что ковидные паспорта дошли уже и до нас.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:56 Теория пройдена пора приступать к практике. https://www.youtube.com/watch?v=EZ1OPpmhCrg.
15:21 РОСПОТРЕБНАДЗОР, МИНЗДРАВ призвали к ответу. https://www.youtube.com/watch?v=vTiF3S-u7lo.
30:29 Военные РФ узнают, что служат в оккупационной армии. https://www.youtube.com/watch?v=YQo_mqtpEAc&;feature=youtu.be
34:05 «Смотрите в нижний объектив...» А верхний ДЛЯ ЧЕГО؟! биометрия в армии. https://m.ok.ru/video/1558727168341.
35:23 Биометрия в армии. https://www.youtube.com/watch?v=DxYzjoIeqHI&;feature=youtu.be.
40:37 В вакцине СПУТНИК используются эмбрионы. https://vk.com/wall-53664310_319623.
43:52 "ТОЛЬКО РОССИЯ ВЫСТОИТ!.." ОТКРОВЕНИЯ "ОДЕРЖИМОГО" ИЗ ГРЕЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=qnLjKpaadNA .
50:58 Как выглядит нечистая сила Часть 4. https://www.youtube.com/watch?v=yf0-VJVUU-o.
53:50 Как выглядит нечистая сила Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=jKKPPDBLbxM.
01:00:40 "ТОЛЬКО РОССИЯ ВЫСТОИТ!.." ОТКРОВЕНИЯ "ОДЕРЖИМОГО" ИЗ ГРЕЦИИ. https://www.youtube.com/watch?v=qnLjKpaadNA .
01:14:37 Правовая база для «паспортов прививок» и принудительной медицины: президент подписал закон «О биологической безопасности в РФ». http://katyusha.org/view?id=15849.
01:16:15 В России стартовала выдача паспортов вакцинированных. https://www.rbc.ru/society/02/01/2021/5ff055529a79478437bd91b0 .
01:16:53 Письмо слушателя. ГКНБ при содействии ФСБ СОВЕРШАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НАРОДА КЫРГЫЗСТАНА И РОССИИ , ПРИМЕНЯЯ ЭЛЕКТРОННУЮ СИСТЕМУ РАДИОСОН.
Сегодня мы поговорим о выборе каждого из нас: действие или бездействие и апатия, о том, чтобы изменить мир, надо пытаться изменить то, на что реально повлиять, а не жить по принципу «моя хата с краю». Увидим, что биометрия активно используется в вооружённых силах, какие гербы используются в действующей армии. Напомним, что вакцинируясь, становишься каннибалом, так как в вакцине используются эмбрионы человека. Так же посмотрим на откровения и признания «одержимого» из Греции (его утверждения: эпидемии, прививки, биометрия, электронные паспорта – это все от дьявола, нечистая сила прочно и обстоятельно укоренилась в человечестве). Обсудим то, что ковидные паспорта дошли уже и до нас.
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