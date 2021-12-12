ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ

Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η συνέντευξη της Melissa Ciummei όπου λίγο η πολύ ανέφερε

όσα εμείς οι εθνικιστές από πληροφόρηση η από διαίσθηση γνωρίζαμε,

αλλά ποια είναι η Melissa Ciummei;

Αναφερεται ώς επενδύτρια από την Ιρλανδία, τους σκοπούς της δεν γνωρίζουμε,αυτοπροβολή; αγανάκτηση;

δεν γνωρίζουμε ποιοι οι σκοποί της κυρίας Melissa Ciummei δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η κυρία Katerina Doukoumopoulou της οποίας το βίντεο αναπαράγουμε,

και ευχαριστούμε για τον υποτιτλισμό

Όπως και να έχει το βίντεο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, τελικά οι "ελίτ" δεν μας βλέπουν ως πρόβατα όπως νομίζαμε,

αλλά μας θέλουν στην κυριολεξία ως βιοχημικά ρομπότ.

Το ότι θα πεθάνεις είναι το μόνο σίγουρο, το πώς είναι δική σου επιλογή

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