© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, Ο ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΥΡΡΑΝΙΑΣ
Follow
1
Share
Report
24 views • December 12, 2021
Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η συνέντευξη της Melissa Ciummei όπου λίγο η πολύ ανέφερε
όσα εμείς οι εθνικιστές από πληροφόρηση η από διαίσθηση γνωρίζαμε,
αλλά ποια είναι η Melissa Ciummei;
Αναφερεται ώς επενδύτρια από την Ιρλανδία, τους σκοπούς της δεν γνωρίζουμε,αυτοπροβολή; αγανάκτηση;
δεν γνωρίζουμε ποιοι οι σκοποί της κυρίας Melissa Ciummei δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η κυρία Katerina Doukoumopoulou της οποίας το βίντεο αναπαράγουμε,
και ευχαριστούμε για τον υποτιτλισμό
Όπως και να έχει το βίντεο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, τελικά οι "ελίτ" δεν μας βλέπουν ως πρόβατα όπως νομίζαμε,
αλλά μας θέλουν στην κυριολεξία ως βιοχημικά ρομπότ.
Το ότι θα πεθάνεις είναι το μόνο σίγουρο, το πώς είναι δική σου επιλογή
ΑΝΤΈΔΡΑΣΕ - ΟΡΓΑΝΏΣΟΥ - ΑΝΤΑΠΈΔΩΣΕ
όσα εμείς οι εθνικιστές από πληροφόρηση η από διαίσθηση γνωρίζαμε,
αλλά ποια είναι η Melissa Ciummei;
Αναφερεται ώς επενδύτρια από την Ιρλανδία, τους σκοπούς της δεν γνωρίζουμε,αυτοπροβολή; αγανάκτηση;
δεν γνωρίζουμε ποιοι οι σκοποί της κυρίας Melissa Ciummei δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η κυρία Katerina Doukoumopoulou της οποίας το βίντεο αναπαράγουμε,
και ευχαριστούμε για τον υποτιτλισμό
Όπως και να έχει το βίντεο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, τελικά οι "ελίτ" δεν μας βλέπουν ως πρόβατα όπως νομίζαμε,
αλλά μας θέλουν στην κυριολεξία ως βιοχημικά ρομπότ.
Το ότι θα πεθάνεις είναι το μόνο σίγουρο, το πώς είναι δική σου επιλογή
ΑΝΤΈΔΡΑΣΕ - ΟΡΓΑΝΏΣΟΥ - ΑΝΤΑΠΈΔΩΣΕ
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.